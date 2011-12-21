برگزاری همایش ملی "فضای جغرافیایی و رویکرد آمایشی" در دانشگاه آزاد اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و دبیر سومین همایش ملی " فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط" ظهر چهارشنبه در حاشیه این همایش در گفتگو با مهر ضمن تقدیر از حضور جمعی از استادان برجسته کشور در رشته جغرافیا گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، امروز در همایش ملی" فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط" افتخار داشت که میزبان حضور و سخنرانی دکتر محمد تقی رهنمایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن جغرافیایی ایران، دکتر سیروس شفقی و ... باشد.



وی افزود: معاونت پژوهش و فنآوری واحد اسلامشهر با مشارکت دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همچون واحدهای رودهن، شهر ری، آستارا، گرمسار، ملایر و همدان، همچنین همکاری شهرداری اوشان فشم، شهرداری شهرستان اسلامشهر، انجمن جغرافیایی ایران، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سایت تبلیغاتی سیویلیکا، روز چهارشنبه سی ام آذر ماه سال جاری همایش ملی" فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط" را در این واحد برگزار کرد.



امیرعضدی برقراری ارتباط دو سویه میان فرضیه های علمی و روش کاربردی، ایجاد انگیزه طراحی کالبدی فضایی جهت پیوند فضاها با یکدیگر و تقویت روابط فرهنگی بین آنها، دستیابی به راهبردها، سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزیهای آمایش سرزمین تاکید بر ضرورت تحقیق عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی و توجه به فرایند امکانات و تخصیص منابع، همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت گسترش مشارکت مردمی در اداره امور منطقه ای و ملی را از جمله اهداف اصلی این همایش برشمرد.



وی افزود: در شرایط کنونی تحولات بنیادی در عرصه های پیشرفت و تحولات فکری ، اقتصادی ، فرهنگی و فناوری زمینه بسیار مساعدی را برای باز آفرینی فضای آمایشی متناسب مطرح ساخته است .



وی افزود: در واقع طراحی یک فضای آمایش یافته که در سند چشم انداز توسعه و در سیاست های برنامه پنجم هم مورد تایید قرارگرفته است، خواهد توانست بستر بسیار مناسبی را برای تسهیل فرایند توسعه ملی، منطقه ای، شهری و روستایی مهیا کند و لذا در محافل دانشگاهی نظریه پردازی و نقد در زمینه ابعاد مختلف آمایش سرزمین و فضا، بخشی از رسالت این محیط ها در راستای نهضت نرم افزاری و حرکت در مسیر سیاست های توسعه کیفی مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.



دبیر همایش ملی" فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط" واحد اسلامشهر در ادامه، تعداد مقالات ارسالی به این همایش را 160 مقاله عنوان کرد که از این میان 74 مقاله پذیرفته شده است.



وی افزود: از بین 74 مقاله پذیرفته شده در این همایش، 16 مقاله برتر به صورت سخنرانی، 27 مقاله به صورت پوستر و 31 مقاله جهت چاپ در کتاب مجموعه مقالات همایش، مورد پذیرش قرار گرفته است.



این عضو هیئت علمی واحد اسلامشهر، زمینه های آمایشی و سیاستهای برنامه پنجم توسعه، توسعه و نابرابری های رشد منطقه ای، آمایش آموزش عالی (چالش ها و فرصت ها)، آمایش و مدیریت مناطق مرزی کشور، آمایش سرزمینی مناطق کلان شهری کشور، مدیریت فضای حریم کلان شهری (چالش ها و راهبردها)، جایگاه مطالعات جغرافیایی در آمایش سرزمین، بسترهای جغرافیایی توسعه سرزمین با رویکرد آمایشی، محدودیت ها و قابلیتهای توسعه سرزمین با رویکرد آمایشی و چالشهای پیش روی تحقق اهداف توسعه برنامه پنجم را از جمله محورهای همایش ملی" فضای جغرافیایی رویکرد آمایشی مدیریت محیط" واحد اسلامشهر برشمرد.



وی افزود: علاقمندان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایت واحد اسلامشهر به آدرس اینترنتی www.iiau.ac.ir مراجعه کنند.