جشن خودکفایی 80 درصد مددجویان کمیته امداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دولت همکاری تنگاتنگ با کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای هدف اجرای برنامه های دولت در زمینه اشتغال و در مسیر فعالیت در بخشهای حمایتی دارد.

وی با اشاره به اهداف بلند مدت کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه اشتغال بر تعامل تمام این نهاد با حوزه اشتغال در راستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این مجموعه تاکید کرد.

امید افزود: توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک گفتمان غالب در این مجموعه تبدیل شده است و با پرهیز از نگاه سنتی گذشته در مواجهه با خانواده های تحت حمایت و گرایش به ارایه خدمات در قالب تسهیلات برای افزایش انگیزه برای اشتغال و فرهنگ سازی استقلال اقتصادی مددجویان شاهد توفیقات زیادی در این عرصه بوده ایم.

معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور افزود: در حال حاضر 15 درصد فعالیتهای خدماتی در سطح کشور نیز توسط مجریان طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد محقق شده است.

امید با اشاره به اعتبارات اشتغالزائی در کمیته امداد افزود: اعتبارات در حوزه اشتغال به مراتب بیشتر از سایر اعتبارات کمیته امداد در سرفصلهای خدماتی است که این امر حاکی از عزم جدی این نهاد برای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت است.

معاونت اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشوراز حرکت پرشتاب و چشمگیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در حوزه اشتغال، ‌اعم از طرحهای امداد، مشاغل خانگی و خرد تقدیر کرد و گفت: 10درصد از تولیدات‌ در عرصه کشاورزی و دامداری در سطح کشور توسط مجریان طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد تامین می شود.

