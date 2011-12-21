تعداد مخترعان سطح یک کشور کمتر از پنج نفر است

به گزارش مهر، آریا الستی در حاشیه جشنواره منطقه‌ای کوهرنگ در جمع خبرنگاران افزود: شرط کار آفرینی، استقلال طلبی است به گونه‌ای که مخترعان نباید از لحاظ مادی وابسته به دولت باشند.

وی با اشاره به دسته‌بندی آثار مخترعان کشور در سه سطح مجزا، از ثبت بیش از یک هزار اختراع سطح سه در کشور خبر داد و بیان داشت: از بین این اختراعات کمتر از ۲۰ نفر مخترع در کشور وجود دارد که توانسته‌اند اختراع خود را به محصول تبدیل کنند و تحت پوشش بنیاد نخبگان قرار گرفته و از تسهیلات سطح دو برخوردار شوند.

معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان هدف از برگزاری جشنواره‌هایی برای مخترعان را زمینه‌سازی مناسب برای محک‌زدن ایده‌ها و اختراعات برشمرد و تصریح کرد: حوزه اختراع، مسیر مسابقه نیست که مخترعی در جشنواره‌ای شرکت کند و در آن مدال یا لوحی دریافت کند و این مدال و لوح، شرط ارتقای او در دوران تحصیل یا محیط کار شود.

الستی وظیفه دولت در قبال مخترعان را بسترسازی مناسب برای فعالیت و کسب و کار مخترعان، تدوین قوانین صحیح و سالم‌سازی حوزه کسب و کار اعلام کرد و ادامه داد: مخترعان نیز باید قابلیت جذب سرمایه گذار را داشته باشند زیرا جلب اعتماد سرمایه‌گذار و جذب سرمایه، از وظایف مهم یک مخترع است.

وی با بیان اینکه آن دسته از اختراعات شرکت‌کننده در جشنواره‌های منطقه‌ای اختراعات که از معیارهای لازم برخوردارند، به جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری راه می‌یابند، گفت: این جشنواره ملی، این امکان را برای مخترعان به وجود می‌آورد تا اختراع خود را در معرض دید نهادهای مختلف دولتی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند و اثر خود را به مرحله تجاری‌سازی نزدیک‌تر کنند.

الستی به برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: مبلغ قراردادهای منعقد شده مخترعان با بخش خصوصی در این جشنواره بیش از ۱۰ میلیارد تومان بود که مبلغ این قراردادها نسبت به سال ۸۷، پنج برابر افزایش یافت.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه تسهیلاتی که به مخترعان سطح دو اختصاص می‌بابد از نظر مادی بسیار ناچیز است، افزود: مخترعان نباید از لحاظ مادی و ابسته به دولت باشند زیرا شرط کارآفرینی استقلال طلبی است.