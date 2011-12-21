ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیتهای بشر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قاضی سعیدی در پیامی به سومین همایش ملی " فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط" این واحد دانشگاهی، تعالی بخشیدن به علم و پژوهش، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاستگذاری های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی اندیشمندان و محققان سخت کوش ایران اسلامی را مایه فخر و مباهات دانسته و می افزاید: سپاس بیکران خداوندی را سزاست که به ما توفیق داد تا باری دیگر با برگزاری سومین همایش ملی جغرافیا با عنوان "فضای جغرافیایی ، رویکرد آمایشی و مدیریت "در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، میزبان فرهیختگان، اساتید و پژوهشگران علوم جغرافیایی در این دانشگاه بوده و و گامی موثر در جهت تعالی بخشیدن به علم و همچنین رویکرد کاربردی به مقوله های مختلف علم جغرافیا بویژه آمایش سرزمین، در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرورش محققانی توانمند جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر و رسیدن به آرمانهای کشور عزیزمان برداریم.



وی نظم دهی و ساماندهی به نظام فضاهای نواحی به منظور استقرار جمعیت و فعالیت در سطوح ناحیه ای و شهری با پشتوانه ای قانونی و علمی را از جمله مهمترین اهداف مدنظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در برگزاری این همایش ملی دانسته است.



در ادامه آمده است: ساماندهی محیط طبیعی و ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیت بشر بوده است که به موازات توسعه جوامع بشری ، مراحل متعددی را پیموده است.



رئیس واحد اسلامشهر در ادامه آورده است: در رویکرد جدید، جغرافیا به مثابه علم سازماندهی نظام فضایی و با برخورداری از نگرش عمیق به مقوله توسعه پایدار و برنامه ریزی ناحیه ای و بکارگیری الگوهای متعدد به منظور بررسی نظام استقرار جمعیت و فعالیت در ارتباط با بنیانهای جغرافیایی، شناسایی توان های محیطی، بررسی تنگناهای جغرافیایی، نحوه کاربری اراضی و نحوه تنظیم رابطه ی انسان با محیط و بررسی آثار اقتصاد سیاسی و سایر عوامل مؤثر در شیوه های فضایی می تواند نقش بارزی در این حرکت جدید داشته باشد.



وی در خاتمه ضمن تقدیر از حضور کلیه پژوهشگران و محققان در این جمع علمی و پژوهشی و همکاری نزدیک معاونت پژوهش و فنآوری و روابط عمومی و دیگر دست اندرکاران واحد اسلامشهر در برگزاری هرچه مطلوب تر این همایش ملی، ابراز امیدواری کرده است با برگزاری این همایش در سطح ملی، بتوانیم بستری مناسب برای تحقیق، پژوهش و چالش متخصصین، محققان، کارشناسان و دانشجویان در عرصه علوم جغرافیا بوجود آورده، نقشی مؤثر در سازندگی کشور اسلامی ایفا نموده و زمینه ساز برنامه ریزی هایی با خصلت کالبدی و آمایشی در سطوح مختلف ملی ، منطقه ای ، ناحیه و شهری باشیم.