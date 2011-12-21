ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیتهای بشر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قاضی سعیدی در پیامی به سومین همایش ملی " فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط" این واحد دانشگاهی، تعالی بخشیدن به علم و پژوهش، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاستگذاری های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی اندیشمندان و محققان سخت کوش ایران اسلامی را مایه فخر و مباهات دانسته و می افزاید: سپاس بیکران خداوندی را سزاست که به ما توفیق داد تا باری دیگر با برگزاری سومین همایش ملی جغرافیا با عنوان "فضای جغرافیایی ، رویکرد آمایشی و مدیریت "در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، میزبان فرهیختگان، اساتید و پژوهشگران علوم جغرافیایی در این دانشگاه بوده و و گامی موثر در جهت تعالی بخشیدن به علم و همچنین رویکرد کاربردی به مقوله های مختلف علم جغرافیا بویژه آمایش سرزمین، در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرورش محققانی توانمند جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر و رسیدن به آرمانهای کشور عزیزمان برداریم.
وی نظم دهی و ساماندهی به نظام فضاهای نواحی به منظور استقرار جمعیت و فعالیت در سطوح ناحیه ای و شهری با پشتوانه ای قانونی و علمی را از جمله مهمترین اهداف مدنظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در برگزاری این همایش ملی دانسته است.
در ادامه آمده است: ساماندهی محیط طبیعی و ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیت بشر بوده است که به موازات توسعه جوامع بشری ، مراحل متعددی را پیموده است.
رئیس واحد اسلامشهر در ادامه آورده است: در رویکرد جدید، جغرافیا به مثابه علم سازماندهی نظام فضایی و با برخورداری از نگرش عمیق به مقوله توسعه پایدار و برنامه ریزی ناحیه ای و بکارگیری الگوهای متعدد به منظور بررسی نظام استقرار جمعیت و فعالیت در ارتباط با بنیانهای جغرافیایی، شناسایی توان های محیطی، بررسی تنگناهای جغرافیایی، نحوه کاربری اراضی و نحوه تنظیم رابطه ی انسان با محیط و بررسی آثار اقتصاد سیاسی و سایر عوامل مؤثر در شیوه های فضایی می تواند نقش بارزی در این حرکت جدید داشته باشد.
وی در خاتمه ضمن تقدیر از حضور کلیه پژوهشگران و محققان در این جمع علمی و پژوهشی و همکاری نزدیک معاونت پژوهش و فنآوری و روابط عمومی و دیگر دست اندرکاران واحد اسلامشهر در برگزاری هرچه مطلوب تر این همایش ملی، ابراز امیدواری کرده است با برگزاری این همایش در سطح ملی، بتوانیم بستری مناسب برای تحقیق، پژوهش و چالش متخصصین، محققان، کارشناسان و دانشجویان در عرصه علوم جغرافیا بوجود آورده، نقشی مؤثر در سازندگی کشور اسلامی ایفا نموده و زمینه ساز برنامه ریزی هایی با خصلت کالبدی و آمایشی در سطوح مختلف ملی ، منطقه ای ، ناحیه و شهری باشیم.
قاضی سعیدی:
ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیتهای بشر بوده است
اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر گفت: ساماندهی محیط طبیعی و ایجاد فضای جغرافیایی از رایج ترین و پیچیده ترین فعالیتهای بشر بوده است که به موازات توسعه جوامع بشری، مراحل متعددی را پیموده است.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قاضی سعیدی در پیامی به سومین همایش ملی " فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط" این واحد دانشگاهی، تعالی بخشیدن به علم و پژوهش، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، سیاستگذاری های کلان دانشگاه آزاد اسلامی و ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی اندیشمندان و محققان سخت کوش ایران اسلامی را مایه فخر و مباهات دانسته و می افزاید: سپاس بیکران خداوندی را سزاست که به ما توفیق داد تا باری دیگر با برگزاری سومین همایش ملی جغرافیا با عنوان "فضای جغرافیایی ، رویکرد آمایشی و مدیریت "در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، میزبان فرهیختگان، اساتید و پژوهشگران علوم جغرافیایی در این دانشگاه بوده و و گامی موثر در جهت تعالی بخشیدن به علم و همچنین رویکرد کاربردی به مقوله های مختلف علم جغرافیا بویژه آمایش سرزمین، در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرورش محققانی توانمند جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر و رسیدن به آرمانهای کشور عزیزمان برداریم.
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