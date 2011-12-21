انتشار اخلاق گفتمانی یورگن هابرماس

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی موضوع اخلاق و دیددگاههای هابرماس در این حوزه میپردازد که وی معتقد به اخلاق گفتمانی است، نویسنده در این اثر عناصر و مؤلفههای اخلاق گفتمانی هابرماس را مورد بررسی قرار داده است.
نویسنده انسجام این نظریه اخلاقی را بحث و بررسی کرده است. در واقع اخلاق گفتمانی مورد نظر هابرماس بسط و گسترشی از نظریه اخلاقی نئوکانتی است. دیدگاه هابرماس در خصوص اخلاق گفتمانی از رهگذر نظریه کنش ارتباطی او قابل فهم است.
هابرماس در مقاله "پراگماتیک عام چیست؟" که در سال 1976 به نگارش درآمده است، پیش فرضهای عام کنش ارتباطی را مورد بررسی و مداقه قرار داده است.
همین پروژه است که سالها بعد در کتاب "نظریه کنش ارتباطی" به طور بسیار مفصلتر و مشروحتر به انجام میرسد.
هابرماس با این استدلال شروع میکند که هر کنش کلامی، به تعبیر خود او یک سری "دعویهای اعتبار عام" مطرح میکند، دعویهایی که از نظر گوینده اعتبارشان را میتوان دوباره اثبات کرد به عبارت دیگر گوینده معتقد است شنونده میتواند اعتبار ادعاهایی را که او مطرح ساخته دوباره بسنجد.
این کتاب با عنوان "بینش و انسجام: اخلاق گفتمانی یورگن هابرماس" از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.
نظر شما