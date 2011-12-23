علیرضا نورا در گفتگو با مهر از برگزاری نمایشگاههای بهاره در سال جاری خبرداد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به مناسبت ایام پایانی سال از 15 اسفندماه سال جاری در برخی نقاط کشور آغاز به کار خواهد کرد و به تدریج در تمامی نقاط کشور برگزار خواهد شد، این درحالی است که این نمایشگاهها تا 28 اسفندماه به کار خود در سراسر کشور ادامه خواهند داد.

مشاور معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر نمایشگاه نیز در هر زمانی که آغاز به کار کند، 10 روز برپا خواهد بود. بر این اساس تلاش شده تا کالاهای مورد نیاز مردم به لحاظ کیفیت و قیمت، شرایط مناسبی را داشته باشد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاهها در تهران، در 6 محل برپا خواهد شد که شامل فرهنگسرای خاوران، پارک ارم، حکیمیه تهرانپارس، ورزشگاه تختی، بوستان ولایت و مصلی است. البته تلاش شده تا این نمایشگاهها استانداردهای لازم را داشته باشند.

به گفته نورا، مطابق معمول هر سال، پوشاک، مواد شوینده، مواد پروتئینی شامل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، کالاهایی همچون مبلمان، پارچه، لباس، کیف و کفش و سایر مایحتاج مورد نیاز مردم از جمله میوه عرضه خواهد شد.