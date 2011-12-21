اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون طالبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اسلامی شهرقدس که با حضور اعضای شورای اسلامی در سالن جلسات برگزار شد، افزود: شورا اسلامی شهرقدس با ارائه پیشنهادات، انتقادات، تبادل نظر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع، مشکلات، معضلات و در کنار آن چاره اندیشی در راستای توسعه و آبادانی منطقه فعالیتهای آتی خود را برنامه ریزی کرده است.

وی اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که منتخب مردم هستیم و این مردم بودند که به اعضای شوراها رای اعتماد داده و کفه ترازوی آنان را سنگین کرده اند پس باید ارزش این سنگینی را با عملکرد مناسب خود سنگین تر کنیم و در خدمت به مردم کوتاهی نکنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرقدس ادامه داد: اگر به خدمت صادقانه به مردم باور داشته باشیم قطعا از خود گذشتگی و ایثار را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهیم چرا که به حق مردم لایق و شایسته بیش از این خدمات هستند.

فریدون طالبی افزود: برای اینکه بستر مناسبی برای این کار فراهم شود ابتدا باید شوراها خود مطابق قانون پیش روند و کار نظارتی را انجام داده و در مرحله بعد از ادارات و دستگاه های دیگر انتظار تعامل و همکاری داشته باشند که این مهم موجب ارتقا کارآمدی و اثربخشی فعالیت شوراها می شود.