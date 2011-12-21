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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

مجرد:

900 میلیون ریال به بیماران سرطانی پارس آباد کمک شد

900 میلیون ریال به بیماران سرطانی پارس آباد کمک شد

پارس آباد – خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه خیریه بیماران سرطانی شهرستان پارس آباد گفت: از تاکنون بالغ بر 900 میلیون ریال به بیماران سرطانی تحت پوشش این موسسه کمک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجرد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم قلک شکنی دانش آموزان مدرسه فدک این شهرستان افزود: با توجه به تعداد بیماران سرطانی این میزان مساعدت خیران و مردم کافی نبوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 203 بیمار سرطانی تحت پوشش موسسه خیریه بیماران سرطانی "آرزو" هستند، اضافه کرد: از این تعداد 25 بیمار که بیشتر آنها کودکان و نوجوانان بودند، توانسته اند از طریق این موسسه بهبودی خود را کسب کنند.

مدیرعامل موسسه خیریه بیماران سرطانی پارس آباد با اشاره به افزایش مساعدت دانش آموزان این منطقه افزود: در حال حاضر هزار قلک در طرح حمایت از بیماران سرطانی در بین دانش آموزان این شهرستان توزیع می شود.

به گفته وی امسال در مراسم سوگواری و ایام عاشورا حسینی مبلغ 70 میلیون ریال نیز از سوی خیران و شهروندان به موسسه کمک شده است.

مجرد همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره کمک به بیماران سرطانی طی یک ماه گذشته عنوان کرد: در این جشنواره دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان این شهرستان چهار هزار قلک را که پیش از این توزیع شده بود، به این موسسه اهدا کردند.
 

کد مطلب 1489907

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