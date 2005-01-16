تخصصي كردن سرمايه گذاري در بخش مسكن الزامي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، يكي از كارشناسان بخش مسكن گفت : تاكنون راهكارهاي بسياري براي حل مشكلات بخش مسكن در پيش گرفته شده است كه از مهمترين آنها تخصصي كردن ساخت و ساز مسكن در كشور است به گونه اي كه از سال آينده واحدهاي بيش از 3 طبقه تنها توسط انبوه سازان ساخته شود .

غفاري پرداخت يارانه را ازديگرراهها براي خانه دار شدن عنوان كرد و گفت : دولت و شهرداري ها در ديگر كشورهاي دنيا به دهك هاي اول تا 4 كه قشر كم درآمدي هستند يارانه هاي مهمي را درمورد تسهيلات بانكي با مدت بازپرداخت بيشتر و سود كم پرداخت مي كنند به طوريكه اين تسهيلات 85 درصد از كل قيمت مسكن را شامل مي شود.

وي اضافه كرد : درحال حاضر اختصاص اين سرمايه به دليل محدوديت منابع مشكل است .

وي تصريح كرد : اما راه حل ديگر تخصصي كردن سرمايه گذاري در اين بخش است به گونه اي كه شرايط به گونه اي شود كه هر صاحب سرمايه اي نسبت به ساخت مسكن اقدام نكند بلكه افراد متخصص با مشاركت بانكها نسبت به ساخت و ساز اقدام كنند .

وي در ادامه خواستار اصلاح مفهوم انبوه ساز شد و گفت : اگر نظارت بر ساخت ساز انبوه سازي از نظر مهندسي و تنوع صورت نگيرد آينده اي روشن را نمي توان براي بخش مسكن كشور پيش بيني كرد .

وي اضافه كرد : امروز در ايران توجه انبوه سازان به سودهاي كلان باعث شده كه استحكام ، ايمني ، فرم و نماسازي خانه ها با اصول مهندسي منطبق نباشد .



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