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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

مجتمع توانبخشی ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

مجتمع توانبخشی ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان غربی گفت: دهه فجر سالجاری نخستین مجتمع توابخشی ارومیه در ورزشگاه تختی این شهرستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام طایفه ظهر چهارشنبه در نشست سالیانه این هیئت افزود: این مجتمع که ساختمان آن در ورزشگاه تختی مستقر است با اعتباری بالغ بر 700 میلیارد ریال تجهیز و نوسازی می شود.

وی رسیدگی به موقع به ورزشکاران آسیب دیده، ارتقا وضعیت جسمی و سلامت جسمانی و روانی ورزشکاران، ارائه خدمات نوین پزشکی را از مزایای راه اندازی این مجتمع عنوان کرد و بیان داشت: در این مجتمع خدمات فیزیوتراپی و خدمات درمانی به ورزشکاران ارائه می شود.

طایفه در ادامه تعداد ورزشکاران آسیب دیده در مسابقات ورزشی استان 296 نفر اعلام کرد و اظهارداشت: در این راستا 485 میلیون و 700 هزار ریال به ورزشکاران آسیب دیده هزینه شده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان غربی برگزاری 13 کارگاه آموزشی در زمینه پزشکی و آشنایی با آسیب های ورزشی برای 202 نفر، تشکیل 11 کمیته تخصصی از جمله فیزیوتراپیف مسابقات، خدمات درمانی، دوپینگ و... را از دیگر اقدامات این هیئت در سالجاری عنوان کرد.

هم اکنون 90 هزار و 967 ورزشکار ساماندهی شده و تحت پوشش هیئت پزشکی و ورزشی در سطح آذربایجان غربی مشغول فعالیت هستند.

در ادامه این مجمع حاضران به بررسی مشکلات و موانع موجود در هیئت های شهرستانی پرداختند و راهکارهای لازم در این زمینه ارائه شد.

کد مطلب 1489911

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