نظارت مستقیم شهرداری بر بازارهای میوه و تره بار شهر قدس

مجید حاج آقایی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم نظارتها بر بازارهای میوه، تره بار شهرداری قدس افزایش پیدا می کند و به صورت مستمر ادامه پیدا می کند.

وی افزود: در این نظارت ها شاخص هایی مانند قیمت وکیفیت مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشکل خاصی برای شهروندان در این ایام ایجاد نشود.

مدیر عامل سازمان میادین میوه تره بار شهرداری قدس گفت: در ایام خاص مانند شب یلدا و اعیاد دستگاه های نظارتی اعم از ارزیابی عملکرد شهرداری قدس نظارت های مستمری را از بازارهای میوه،تره بار به عمل می آورند.

وی ادامه داد: در کنار دستگاه های نظارتی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری نیز از سوی ناظر مستقیم و ناظر عالی بر این بازارها نظارت دارد.

حاج آقایی بیان کرد: ناظر مستقیم در بازار به صورت مستقر و به صورت مستقیم نظارت دارد و ناظر عالی نیز هر بازار را مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بازارهای میوه و تره بار شهرداری تمامی آیین نامه ها را رعایت کرده اند.

این مسئول در خصوص این آیین نامه گفت: این بازارها شاخصهایی همچون لباس متحدالشکل، استفاده از ترازوی دیجیتالی، نصب برچسب قیمت بر روی مواد غذایی، صدور فیش خرید، بهداشت فردی و ظاهری را رعایت کرده اند.