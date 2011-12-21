امام سجاد (ع) تعبیر واقعی سنت پیامبر اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالقادر بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) در بندرعباس، بیان داشت: امام سجاد (ع) فردی بود که انوار نبوت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در رفتار او مشاهده میشد و ایشان در واقع وارث پیامبر عزیز اسلام هستند.

وی ادامه داد: حتی اسارت امام سجاد (ع) مانع نرساندن پیام حقانیت اهل بیت(ع) توسط این امام بزرگوار نشد و به اعتراف تمامی مذاهب اسلامی امام سجاد (ع) تعبیر روح واقعی سنت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) است.

این نویسنده و شاعر اهل سنت لبنانی افزود: امام سجاد(ع) در موارد همچون نماز و حج الگوی عملی است و اگر فردی می خواهد شیعه و سنی واقعی باشد باید از امام سجاد (ع) الگو برداری کند.

عبدالقادر با اشاره به تلاشهای فراوان امام سجاد (ع) در راه ایجاد وحدت میان مسلمانان، عنوان کرد: امروز دشمنان می خواهند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند اما خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای ایجاد وحدت میان مسلمانان گام برداشته است.

شیخ عبدالقادر از علمای اهل سنت کشور لبنان، تا کنون چند کتاب در خصوص امام سجاد (ع) را به رشته تحریر درآورده است.

وی در پایان سخنرانی خود در همایش انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد (ع) قصیده ای بلند را در خصوص امام حسین (ع) قرائت کرد.