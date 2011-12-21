خواص خشکبار و میوه های یلدایی

به گزارش خبرنگار مهر، شب یلدا پایدارترین جشن ایرانیان بعد از نوروز است و همچنان بعد از گذشت سالها، محبوبیت خاصی در بین مردم این کشور دارد.

علت پایداری این شب را می توان باور دینی کهن مهرپرستان یعنی زایش خورشید و مهر و پایان کار کشاورزان و برداشت محصولات خود و آغاز فصل استراحت آنها عنوان کرد.

در این شب نیز مانند دیگر اعیاد و جشنهای ایرانیان، بساط خورد و خوراک در خانه های ایرانی پهن است.

ایرانیان در این شب با آداب و رسوم خاص که البته خیلی با یکدیگر تفاوت ندارند، در کنار یکدیگر شبی به یادماندنی را سپری می کنند.

در این شب انواع میوه ها از جمله هندوانه، کدوحلوایی، سیب، پرتقال، انار و آجیل، شیرینی و ... صرف می شود و توصیه براین است که در مصرف هر یک از آنها باید حد تعادل رعایت شود.

هندوانه؛ نشانه سرخی و شکست تاریکی

هندوانه قرمز، نشان سرخی و شکست تاریکی و تخمه‌های آن نیز نشان زایش دوباره است.

هندوانه گل سر سبد میوه های شب چله است که مصرف آن در شب یلدا با خواص گوناگون خود را نمایان کرده و جای خالی آن در کمتر خانه ای یافت می شود.

مصرف هندوانه در این شب مهم است، چراکه برخی معتقدند هندوانه "گرمیت مغز" و "سوزندگی جگر" را در فصل تابستان دفع می ‌کند.

همچنین عده‌ای اعتقاد دارند که اگر مقداری هندوانه در شب چله بخورند، در سراسر چله بزرگ و کوچک، یعنی زمستانی که در پیش دارند، سرما و بیماری بر آنها غلبه نخواهد کرد.

هندوانه میوه ای است که در سبد میوه های یلدایی هیچ گاه از قلم نمی افتد، چراکه گفته شده با خوردن این میوه در شب یلدا بلایا از فرد رفع می شود.

دهها خاصیت هندوانه

هندوانه خواص بسیاری دارد؛ ضد استفراغ و تهوع است؛ مخصوصاً برای افرادی که در تابستان دچار گرمازدگی می شوند، نوشیدن آب هندوانه با کمی گلاب می تواند مفید باشد؛ ضدعفونی کننده بدن و پاک کننده روده هاست.

هندوانه با داشتن بیش از90 درصد آب، برای رفع تشنگی بسیار مناسب است. هنداونه به خاطر داشتن ویتامین C، ویتامین A، بتاکاروتن و لیکوپین، صدماتی را که در اثر استرس، استعمال دخانیات، سموم محیطی و داروها وارد می شود، کاهش می دهد.

هنداونه به عنوان خنکی برای بیماران مبتلا به تب و بیماریهای عفونی مفید است زیرا عطش و التهاب بیمار را برطرف می کند.

هندوانه نرم کننده، ادرارآور و زیاد کننده عرق است که پس از مصرف هندوانه سموم بدن از سه قسمت(ادرار، مدفوع، عرق) دفع می شوند و به زودی شادابی و طراوت مخصوصی به انسان دست می دهد.

همچنین تخم هندوانه ضد کرم است.

خواص انجیر، پسته و گردوی یلدایی

انجیر از انواع خشکبارهاست که به دلیل فواید زیادش در آجیلها وجود دارد، چراکه این میوه مغذی و خوش طعم دارای ویتامینهای فراوان، مواد معدنی، چربی مفید و مواد قندی است.

انجیر ضد سرطان است و خوردن آن باعث افزایش ادرار می شود؛ برای افرادی که قند خونشان پایین است و یکباره احساس ضعف می کنند، مناسب است، زیرا قند آن به سرعت از روده کوچک جذب می شود.

مصرف انجیر برای از بین بردن بوی بد دهان نیز توصیه شده است؛ این میوه تعرق را زیاد کرده و سموم بدن را دفع می کند و خیسانده آن در شیر در موارد سرما خوردگی شدید بسیار مفید است.

مغز پسته نیز به دلیل دارا بودن آهن، خون ساز است و معمولاً به افرادی که از کم خونی فقر آهن رنج می برند، مصرف آن توصیه می شود. همچنین آن را تقویت کننده نیروی جسمی می دانند.

از دیگر خواص پسته می توان به وجود "کوآنزیم" اشاره کرد که نوعی آنتی اکسیدان است و در پیشگیری از بیماریهای قلبی نافع است. از سوی دیگر افرادی که مبتلا به نارسایی کبد هستند، مبتلایان به نقرس، دیابت و ناراحتیهای کلیه باید از خوردن پسته خودداری کنند.

گردو نیز که از دیگر تنقلات شب یلدا به حساب می آید دارای پروتئین، قند، آب و چند اسید آلی، مقدار کمی اسانس و ویتامینهای A،B،C،Dو Eاست. این میوه حاوی اسیدهای چرب مفید و املاح معدنی نظیر کلسیم، پتاسیم، منیزیوم و فسفر است، تا جایی که در برخی منابع، فسفر آن در رده منابع غنی ذکر می کنند.

گردو از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و از آن برای پایین آوردن کلسترول خون و پیشگیری از بیماریهای ریوی استفاده می کنند.

دهها خاصیت سیب

سیب به بهبود تنفس، درمان و پیشگیری از آسم، افزایش هوش، پیشگیری و درمان آلزایمر، کاهش کلسترول، کاهش خطر حملات قلبی، کاهش احتمال ابتلا به سرطان، افزایش انرژی بدن، افزایش بینایی و بهبود دیابت کمک می ‌کند.

جدا از طعم و مزه‌ بسیار عالی که سیب دارد، این میوه کوله باری از خواص درمانی را در خود داراست.

سیب نقش مهمی در سلامت بدن دارد و مزیت آن این است که علاوه بر پیشگیری از بیماریها، باعث افزایش سلامتی نیز خواهد شد.

از دیگر خواص سیب می توان به بهبود تنفس، درمان و پیشگیری از آسم اشاره کرد؛ همچنینباعث می شود دیرتر گرسنه شویم،به افزایش هوش، پیشگیری و درمان آلزایمر نیز کمک می کند، کلسترول خون را کاهش می ‌دهد، با سرطان مبارزه می کند، دستگاه گوارش را تقویت می کند،موجب افزایش انرژی در بدن می شود.

همچنین به درمان کم خونی کمک می کند،کاهش خطر حملات قلبی را به دنبال دارد و به بهبود دیابت و افزایش بینایی کمک می ‌کند.

آشنایی با خواص انار

می گویند قدمت انار به چهار هزار سال قبل برمی ‌گردد؛ میوه‌ای که سوغات ایرانیها بوده و از کشور به هند و سپس به آفریقای شمالی، چین، اروپا و آمریکا رفته است.

انار شیرین ادرار آور، آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است و ترشح صفرا را زیاد و اسهال را برطرف می کند.

انار خون ساز است، خون را تصفیه می کند، برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت کلیه و خنک کننده است.

مصرف انار رنگ صورت را شاداب می کند، صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند، آب انار مقوی قلب و معده است.

خواص پرتقال

دانشمندان سوئدی کشف کرده اند که خوردن پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می کند.

پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصی قلیایی به بدن می دهد و برای کسانی که گوشت زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده است، مفید خواهد بود.

اسانس پرتقال ضد عفونتهای میکروبی است، پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده، ضد سم، ادرار آور و نرم کننده سینه و ضد استفراغ است.

خوردن پرتقال ضد اسپاسم و آرام بخش و اسانس پرتقال را برای ضد عفونی کردن به کار می برند، پرتقال خون را تمیز می کند؛ از پرتقال برای کم کردن وزن، شادابی پوست و پایین آوردن کلسترول استفاده می کنند.

خواص کدو حلوایی

کدوحلوایی سرشار از خواص مفید است که به برخی از آنها اشاره می شود:

برای کسانی که به سرماخوردگی و آنفلوآنزا دچارند مفید است، به خصوص در فصول سرد که این بیماری شیوع بیشتری دارد، زیرا منبع مناسب ویتامین C، Eو بتاکاروتن است که همه آنها خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارند و از بروز سرماخوردگی و آنفلوآنزا جلوگیری می کند.

همچنین به علت داشتن این آنتی ‌اکسیدانها، از تخریب دیواره عروق که در اثر تجمع LDL(کلسترول بد) شکل می گیرد، جلوگیری می کند و در نتیجه احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی را کم خواهد کرد.

از نظر داشتن میزان بتاکاروتن (پیش ساز ویتامین A)است و کسانی که میزان بتا‌کاروتن خونشان پایین است، بیشتر احتمال دارد به مشکلات چشمی‌ مانند آب مروارید دچار شوند و دیده شده با افزودن این سبزی به برنامه غذاییشان، احتمال ابتلا به این بیماری در سالهای بعدی زندگی به حداقل می رسد.

وجود اسید آمینه "تریپتوفان"، خاصیت ضدافسردگی کدو را توجیه می کند و مطالعاتی هم در تایلند در زمینه فواید این سبزی در جلوگیری از به وجود آمدن سنگ کلیه در حال انجام است.