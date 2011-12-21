فروش هفتگی بالاتر فیلم های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی دو فیلم از هفته گذشته در سینماهای تهران و شهرستان ها اغاز شده است. همچنین نمایش عمومی فیلم های "در امتداد شهر"، "33 روز" و "خاک و اتش" نیز از امروز 30 اذر ماه آغاز می شود. البته رقم فروش این آثار هفته آینده اعلام خواهد شد.

اسب حیوان نجیبی است کاری از عبدالرضا کاهانی است که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد. در این فیلم رضا عطاران، حبیب رضایی، مهتاب کرامتی، پارسال پیروزفر، مهران احمدی، باران کوثری، کارن همایونفر و... بازی می‌کنند. این اثر با داشتن 23 سینما در تهران و 11 روز نمایش 211 میلیون تومان فروش کرده‌است. "اسب حیوان نجیبی است" همچنین در شهرستان ها با داشتن سه سالن سینما و 11 روز نمایش 25 میلیون تومان فروش کرده است.

اخلاقتو خوب کن فیلمی از از مسعود اطیابی است. فیلمنامه این توسط رضا مقصودی در ژانر کمدی – اجتماعی نوشته شده‌است. رضا عطاران، جواد رضویان، حامد کمیلی، الهام حمیدی، داریوش سلیمی، فرحناز منافی‌ظاهر، سید رضا حسینی، مریم معصومی، مهدی فقیه، حسن کریم خان زند و فخرالدین صدیق شریف بازیگران اصلی آن هستند.

این فیلم با داشتن 25 سینما در تهران و 9 روز نمایش 102 ملیون تومان فروش داشته است. همچنین "اخلاقتو خوب کن" در شهرستانها نیز با داشتن 15 سینما . 6 روز نمایش 50 میلیون تومان فروش کرده است.

سعادت آباد آخرین ساخته سینمایی مازیار میری هم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش در آمد. در این فیلم لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، حسین یاری، هنگامه قاضیانی و امیر آقایی بازی می‌کنند. این فیلم با داشتن هفت سینما در تهران و64 روز نمایش 1028 میلیون تومان فروش کرده‌است. همچنین در شهرستان‌ها نیز با همین تعداد روز نمایش و 25سالن نمایش به فروش 440 میلیون تومانی دست پیدا کرده‌است.

این فیلم داستان زنی به نام یاسی را روایت می‌کند که در زندگی مشترکش با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولدی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود.

پرتقال خونی کاری از سیروس الوند است که پخش آن برعهده فیلمیران است. این هفته فیلم با داشتن 9 سینما در تهران و 64 روز نمایش 457 میلیون تومان و در شهرستانها با 22 سینما 210 میلیون تومان فروش کرده است. در این فیلم فریبرز عرب نیا، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی و ویشکا آسایش بازی می کنند.

این فیلم روایت داستان مهندس میانسالی به نام والا است که در آستانه جدایی از همسرش است. در این بین دختر جوانی به نام ترمه برای طراحی دکور دفتر کارش می‌آید و رفته رفته این آشنایی به شکل‌گیری رابطه‌ای عاطفی می‌انجامد. والا که زخم خورده از زندگی مشترک است با احتیاط و کمی بدبینانه در این رابطه پیش می‌رود تا اینکه شخصی به نام سیاوش قدم در زندگی ترمه می‌گذارد.

یه حبه قند آخرین ساخته سید رضا میرکریمی است. این فیلم با داشتن 12 سینما در تهران و 49 روز نمایش 894 میلیون تومان و در شهرستانها نیز با داشتنن 20 سالن 320 میلیون تومان فروش کرده است.

فیلم با فیلمنامه محمدرضا گوهری براساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین ساخته شده و در داستان آن آمده ‌است: سکوت خانه باغی قدیمی و سرسبز با ورود مهمانانی در هم می‌شکند. چهار دختر این خانه به همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچکترشان به یاری مادر شتافته‌اند. این اقامت برای خواهران و باجناق‌ها شاید دردسر باشد، ولی برای بچه‌ها تحقق یک آرزوی بزرگ است. تا اینکه…

بازیگرانی که در فیلم "یه حبه قند" نقش آفرینی می‌کنند به ترتیب الفبایی نام کوچک عبارتند از آنژلا ملایری، ابوالفضل دهقان، اصغر همت، اما هاشمی، امیرحسین آرمان، پارسا مشیری، پریوش نظریه، پونه عبدالکریم زاده، رضا کیانیان، روح الله مفیدی، ریما رامین فر، سعید پورصمیمی، سهیلا رضوی، شمسی فضل الهی، شیدا خلیق، علی رضا رشیدی، علی رضا کشاورز، فرهاد اصلانی، ناهید مسلمی، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار عابدی، نیوشا گودرزی، هدایت هاشمی.

نفرین اولین تجربه سینمایی علی توکل نیا است. اندیشه فولادوند، نیلوفرخوش‌خلق، نیما شاهرخشاهی، شیوا خسرومهر، فرزاد صفاجو، محمدولی احمدلو، عبدالله نجف‌پور، سیدحمیدرضا قریشی بازیگران این فیلم هستند.درخلاصه داستان این فیلم آمده است: هستی و دوستش مهرآذر سفری را آغاز می‌کنند. سفری که بوی خیال می‌دهد اما رفته رفته با واقعیت گره می‌خورد و سرآغازی می‌شود برای چالش‌های درونی شخصیت‌های نفرین.

این فیلم با داشتن 10 سینما در تهران و 6 روز نمایش 8 میلیون تومان و در شهرستان ها نیز با داشتن 11 سینما و همین تعداد روز نمایش 9 میلیون تومان فروش داشته است.