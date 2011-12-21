تولید سالانه سیمان مازندران 2.5 میلیون تن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یوسفی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از رانندگان حوزه حمل و نقلی کارخانه سیمان مازندران افزود: میزان تولید سالانه کارخانه سیمان مازندران از هشت هزار تن در سال به 2.5 میلیون تن رسیده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون با توسعه فعالیتهای کیفی کارخانه سیمان مازندران، بسیاری از مشکلات حمل و نقلی این واحد تولیدی رفع شده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان مازندران با اشاره به اینکه در سه سال اخیر با افزایش ظرفیت کارخانه سیمان، این شرکت به سمت صادرات سوق یافته است، تصریح کرد: شرکت سیمان مازندران از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 2.3 میلیون تن فروش داشته است.

یوسفی با بیان اینکه رانندگان کامیون های سنگین همکار با کارخانه سیمان مازندران بالغ بر 2.2 میلیون تن سیمان را توزیع کردند، یادآور شد: میزان صادرات امسال کارخانه سیمان مازندران که این شرکت را در صدر صادرکنندگان سیمان کشور قرار داده بالغ بر 650 هزار تن بوده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل در بندر امیرآباد نقش اساسی در صادرات سیمان مازندران داشته است، افزود: محصولات این واحد تولیدی به کشورهای آسیای میانه و عراق صادر شده است.

رضا رستمی، بازرس ویژه انجمن صنفی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه تجلیل از رانندگان کامیون برای نخستین بار در کارخانه سیمان مازندران صورت گرفته، این اقدام را از سوی مسئولان این شرکت بسیار شایسته دانست.

وی بیان داشت: حماسه بیست و ششم آذر ماه 62 که به فرمان معمار کبیر انقلاب، متجلی شده توسط رانندگان خدوم و جان برکف ایران اسلامی به منصه ظهور رسانده شده است.

رستمی با اشاره به اینکه تکریم منزلت رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقلی در طول سال بر همگان واجب است، افزود: روز بیست و ششم آذر به عنوان تاریخی ترین روز فعالان حمل و نقل کشور قلمداد شده است.

به گزارش مهر، در پایان از رانندگان کامیون های سنگین همکار با شرکت سیمان مازندران تجلیل شد.