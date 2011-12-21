اتوبوس حامل زائران ایرانی در بازرگان دچار حادثه شد/ 7 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی سعیدی با بیان اینکه در سانحه اتوبوس حامل زائران ایرانی در جاده ترانزیتی بازرگان - تبریز یک نفر کشته و شش نفر مجروح شدند، افزود: این اتوبوس حامل 47 زائر سبزواری به مقصد سوریه بوده که بامداد امروز در 60 کیلومتری مرز بازرگان واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه مصدومان این سانحه به بیمارستان امام خمینی چایپاره منتقل شدند، اظهار داشت: تخطی راننده اتوبوس از سرعت مطمئنه و ناتوانی وی در کنترل خودرو به سبب لغزنده بودن جاده باعث بروز این سانحه شده است.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مه غلیظ و برودت هوای منطقه سبب یخ زدگی این محور شده است، بیان داشت: به رانندگان توصیه می شود با سرعت مطمئنه و با احتیاط کامل در این محور تردد کنند.

سرهنگ سعیدی در ادامه گفت: همچنین بروز مه غلیظ در بوکان باعث کاهش مسافت دید تا 80 متر شده که از شب گذشته آغاز شده و تا عصر امروز ادامه خواهد داشت و به طور مجدد از صبح فردا با شدت کمتری ادامه خواهد یافت و از بعد از ظهر پنجشنبه به طور کامل از منطقه خارج می شود.