12 پژوهشگر نظر آبادی تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور فعالان عرصه علم ودانش، فرماندارنظرآباد، مدیرکل آموزش وپژوهش استانداری البرز و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان درفرهنگسرای هنر نظرآباد برگزار شد.



سید ابراهیم کسائیان، فرماندارورئیس ستاد پژوهش شهرستان در خصوص اهمیت پژوهش وتحقیق گفت: پایه واساس پیشرفت و توسعه جامعه، تحقیق، پژوهش و مطالعه است وایران اسلامی در سالهای اخیر به معنای واقعی در این راستا حرکت رو به جلو داشته است.



فرماندار نظرآباد با اعلام اینکه کارگروه دائمی پژوهش در روزهای آتی درشهرستان فعال می شود، گفت: شهرستان نظرآباد مهد تمدن وعلم و دانش است و باید زمینه فعالیت علمی و توسعه فرهنگی برای اهل علم این شهرستان ایجاد کنیم.



در 15 روز فراخوان ارائه طرحهای پژوهشی، 282 طرح ومقاله و اثر به دبیرخانه ستاد پژوهش شهرستان ارسال شده بود، که پس از بررسی توسط کمیته علمی و داوران 12 نفر به عنوان پژوهشگر و مبتکر برترمعرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

