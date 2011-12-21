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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

افشار عنوان کرد:

322 هزار نسخه پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی شد

322 هزار نسخه پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در سه ماهه اول امسال بیش از 322 هزار نسخه برای بیماران در کهگیلویه وبویراحمد تجویز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله افشار بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بررسی نسخ دارویی در دانشگاه علم پزشکی یاسوج افزود: این تعداد نسخه در این کمیته مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گرفتند.

وی بیان کرد: از این تعداد 87 هزار و 437 نسخه مربوط به پزشکان متخصص و 234 هزار و 585 نسخه نیز مربوط به پزشکان عمومی بود.

وی عنوان کرد: نسخ پزشکانی که کمتر از 500 نسخه برای بیماران خود تجویز کرده اند، تاکنون بررسی نشده است.

افشار اظهار داشت: بر اساس نرم های موجود پزشکانی که نسخ آنها ارزیابی می شود، براساس امتیاز در رده های مختلف a,b,c, و dقرار می گیرند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در دانشگاه علوم پزشکی تلاش می کنیم تا روند تجویز منطقی دارو را توسط پزشکان بهبود و آموزشهای لازم را در این زمینه انجام دهیم.

ضرورت ممنوعیت فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نست گفت: هدف از ارزیابی نسخ پزشکان برجسته کردن اشتباهات و محاکمه آنها نیست بلکه هدف رفع برخی نقائص موجود و کاهش تجویزهای بی رویه است.

دکتر اورنگ ایلامی افزود: برخی پزشکان به لحاظ بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در این استان به تجویز برخی داروها مبادرت می ورزند که امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده در راستای بهبود امور و فرآیند تجویز گام برداریم.

وی  مصرف داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید را از جمله پرمصرف ترین داروها در استان عنوان کرد دانست و گفت: مصرف منطقی آنتی بیوتیک از طریق آموزش پزشکان به مردم، ایجاد قوانین برای ممنوعیت فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک و رعایت اصول کنترل و پیشگیری از عفونتها، مهمترین راهکارهای کاهش مصرف آنتی بیوتیک است.

کد مطلب 1489928

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