322 هزار نسخه پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله افشار بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بررسی نسخ دارویی در دانشگاه علم پزشکی یاسوج افزود: این تعداد نسخه در این کمیته مورد بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گرفتند.

وی بیان کرد: از این تعداد 87 هزار و 437 نسخه مربوط به پزشکان متخصص و 234 هزار و 585 نسخه نیز مربوط به پزشکان عمومی بود.

وی عنوان کرد: نسخ پزشکانی که کمتر از 500 نسخه برای بیماران خود تجویز کرده اند، تاکنون بررسی نشده است.

افشار اظهار داشت: بر اساس نرم های موجود پزشکانی که نسخ آنها ارزیابی می شود، براساس امتیاز در رده های مختلف a,b,c, و dقرار می گیرند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: در کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در دانشگاه علوم پزشکی تلاش می کنیم تا روند تجویز منطقی دارو را توسط پزشکان بهبود و آموزشهای لازم را در این زمینه انجام دهیم.

ضرورت ممنوعیت فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نست گفت: هدف از ارزیابی نسخ پزشکان برجسته کردن اشتباهات و محاکمه آنها نیست بلکه هدف رفع برخی نقائص موجود و کاهش تجویزهای بی رویه است.

دکتر اورنگ ایلامی افزود: برخی پزشکان به لحاظ بافت فرهنگی و اجتماعی موجود در این استان به تجویز برخی داروها مبادرت می ورزند که امیدواریم با برنامه های پیش بینی شده در راستای بهبود امور و فرآیند تجویز گام برداریم.

وی مصرف داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و کورتیکواستروئید را از جمله پرمصرف ترین داروها در استان عنوان کرد دانست و گفت: مصرف منطقی آنتی بیوتیک از طریق آموزش پزشکان به مردم، ایجاد قوانین برای ممنوعیت فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک و رعایت اصول کنترل و پیشگیری از عفونتها، مهمترین راهکارهای کاهش مصرف آنتی بیوتیک است.