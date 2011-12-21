روحانیت فراجناحی و اجتماعی باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش در اولین جلسه هیئت امنای حوزه علمیه امام صادق(ع) اردکان با بیان اینکه روحانیت نهادی است که در تاریخ تشیع ریشه دارد، رسالت روحانیت به عنوان نمادی از دینمداری، تقوی، ظلم ستیزی و مردمداری را رسالتی سنگین توصیف کرد.

وی افزود: مردم انتظار دارند روحانیت نقش خود را به شایسته ‌ترین نحو ادا کنند و نماد فراجناحی و اجتماعی باقی بمانند.

تابش تربیت طلبه هایی در حوزه را که از علم و اخلاق و فضیلتهای انسانی بهره مند و دردآشنای مردم باشند را مورد انتظار دانست و گفت: حوزه علمیه اردکان باید به سمتی حرکت کند تا شاهد تربیت علمایی نظیر آیت الله فاضل، آیت الله محقق داماد، آیت الله بهجتی و آیت الله خاتمی باشیم که از همین خطه برخاسته و در اخلاص و تقوی وعلم و مردم مداری زبانزد خاص و عام بودند.

وی در مورد مباحث مطرح شده برای توسعه حوزه علمیه، پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از اساتید و صاحبان فن برای تدوین راهبردهای اساسی و تعریف توسعه در دو بخش کیفی و کمی را مطرح کرد تا بر اساس مطالعات انجام شده و داشتن مسیر مشخص و اولویت بندی نیازهای موجود، برنامه ریزی اجرایی صورت پذیرد.

وی بر اعمال مساعدت در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

امام جمعه اردکان نیز با بیان اینکه حمایت فکری و معنوی مسئولان نیز می تواند پشتوانه و دلگرمی برای اساتید حوزه باشد به تشریح نیازها و برنامه های مورد نیاز جهت توسعه حوزه علمیه اردکان پرداخت و گفت: زمینی به مساحت دو هکتار درنظر گرفته شده که می تواند برای توسعه حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر حوزه علمیه اردکان نیز گفت: در حال حاضر 150 طلبه در 10 پایه در حوزه علمیه امام صادق(ع) مشغول به تحصیل هستند که انتظار میرود با اعتبار و سابقه بسیار خوبی که این حوزه در تربیت علمای بزرگ دارد آینده درخشانتری را متصور شد.

حجت الاسلام میرزازاده با تاکید بر نیاز شهرستان به تربیت طلبه گفت: در سالهای اخیر افت طلبه بومی را داشته ایم که باید این مسئله به نوعی بررسی شود اما حوزه علمیه اردکان در زمره حوزه های موفق استان قرار دارد و همت همه اساتید و کادر حوزه در جهت بهتر شدن روزبه روز آن است.