اردبیل قطب شمشیربازی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صباغی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این هیئت طی چهار سال از زمان شکل گیری و فعالیت خود توانسته رتبه چهار رده بندی هیئتهای شمشیر بازی استانهای کشور را توسط فدراسیون شمشیر بازی کسب کند.

به گفته وی هیئت شمشیر بازی استان اردبیل علاوه بر در ارزیابیهای فدراسیون شمشیربازی از استانهای سراسر کشور در ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در جمع هیئتهای ورزشی مقام چهارم را کسب کرده است.

رئیس هیئت شمشیربازی استان تصریح کرد: در ارزیابیهای فدراسیون شمشیربازی از عملکرد هیئتهای سراسر کشور، هیئت استان اردبیل از رده 21 کشور در سال 86 به رتبه چهارم در سال 89 رسید.

وی افزود: در ارزیابی هیئتهای ورزشی استان نیز این هیئت از رتبه 46 در سال 86 به رتبه چهارم رسید که این نشان از حرکت با برنامه، هدفمند و رو به رشد این هیئت در طی کمتر از چهار سال گذشته دارد.

صباغی استعدادیابی، طرح توسعه شهرستانها، برگزاری مسابقات هدفمند و متعدد استانی از اولویتهای این هیئت دانست و گفت: از 32 بازیکن تیم ملی جوانان ایران در دو اسلحه اپه و سابر که سهمیه و مجوز حضور در مسابقات جام جهانی جوانان را به دست آوردند، پنج بازیکن اردبیلی بودند.

وی با بیان اینکه یک ششم قالب تیم ملی ایران را در مسابقات اخیر جهانی بازیکنان این استان تشکیل می دادند، عنوان کرد: حضور ایت تعداد ورزشکار شمشیرباز در رقابتهای جهانی در نوع خود یک موفقیت بزرگ و چشمگیر برای شمشیربازی استان بود.

گفتنی است پنج شمشیرباز استان اردبیل که در این مسابقات حضور داشتند، موفق به کسب مدال برای کشورمان نشدند.