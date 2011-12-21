جراحی انگشتان فرزند قذافی/ تنها نگرانی سیف الاسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "فرید آبراهامز" عضو سازمان دیده بان حقوق بشر گفت : من به مدت نیم ساعت با سیف الاسلام دیدار کردم.

وی افزود: اوضاع غذایی و بهداشتی سیف الاسلام خوب است و وی شکایتی از شرایط بازداشت خود ندارد و تنها نگرانی فرزند قذافی نداشتن وکیل و ملاقات نکردن با خانواده اش است.

آبراهامز بیان کرد: این درست که شرایط امنیتی در لیبی بحرانی است، اما حکومت جدید لیبی باید شرایط لازم برای محاکمه عادلانه سیف الاسلام را در الزنتان فراهم آورد.

وی بیان کرد: لیبی جدید باید همه حقوق افراد بازداشت شدگان را رعایت کند و جامعه جهانی مراقب اوضاع است تا حقوق سیف الاسلام رعایت شود.

عضو دیده بان حقوق بشر اظهار داشت : سیف الاسلام در هفته یکبار معاینه پزشکی می شود و سه هفته قبل عمل جراحی بر روی انگشتان آسیب دیده وی انجام شده است.

آبراهامز بیان کرد: سیف الاسلام از رفتار افرادی که وی را دستگیر کرده اند و نیز کسانی که وی را زندانی کرده اند شکایتی ندارد.

شایان ذکر است که سیف الاسلام چندی قبل در "اوباری" در جنوب لیبی به وسیله انقلابیون الزنتان دستگیر شد.