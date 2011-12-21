به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زرنگار مشاور امور قرآنی و معارف دینی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به امضای تفاهمنامه ای با رادیو قرآن سودان گفت: برنامه های تولیدی قرآنی ایران هر روز به مدت یک ساعت از این رادیو پخش خواهد شد.

وی از شرکت در سمیناری که از سوی جامعه بین المللی آفریقا در سودان برگزار شد، خبر داد و گفت: در این همایش شش موضوع اصلی به عنوان سرفصل ها مطرح شد که نمایندگی ایران در تمام بخشها به خصوص بخش "رسم الخط و رسم المصحف قرآن" حضور چشمگیری داشت.

مشاور امور قرآنی و معارف دینی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از توافق با دانشگاه "ام درمان " سودان برای تعلیم زبان فارسی در دانشکده ادبیات این دانشگاه خبر داد.

زرنگار در توضیح حضور هیئت ایرانی در مراسم صوفیه سودان نیز گفت: این مراسم نوعی سماع معنوی بوده و با شکوه خاصی در مکانهای معینی به نام "خلوات" برگزار می شود.