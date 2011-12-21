عملکرد نهادهای مسئول کرج در شورای آرد و نان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آرد و نان، همزمان با فرا رسیدن سالگرد هدفمندی یارانه ها و اجرای این طرح در استان، ظهر چهارشنبه و با حضور فرماندار کرج، معاون برنامه ریزی فرمانداری، روسای مراکز شماره یک و دو اداره بهداشت، رئیس اتحادیه نانوایان، مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی، رئیس اداره جهاد کشاورزی و جمعی دیگر از مسئولان و مدیران نهادهای ذیربط برگزار شد.



عملکرد نهادهای مجری و نظارتی در امر پخت نان و آرد و گندم بعد از هدفمندی یارانه ها و مقایسه نتایج عملکردی آنها با پیش از اجرای طرح محور اصلی برگزاری این جلسه بود.



نمایندگان و مدیران نهادهای مربوطه با ارائه گزارش عملکرد و نمودارهای مقایسه ای نتایج مثبت، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نقش موثر اجرای این طرح در کاهش ضایعات تولید و پخت نان را اعلام و آینده ای روشن در صنف نانوائی را پیش بینی کردند.



در این جلسه معضلات و مشکلات موجود در این زمینه بررسی و راهکارهای لازم برای از بین بردن مشکلات ارائه و کارشناسی شد.



تعامل هرچه بیشتر اتحادیه نانوایان و ادارات بهداشت در ارائه آمار و ارقام عملکردی، تعامل هرچه بیشتر سازمان تعزیرات حکومتی در برخوردی قاطع با تخلفات گزارش شده از طرف اداره بهداشت و تخصیص اعتبار مورد نیاز شرکت غله و خدمات بازرگانی به این نهاد برای ساماندهی و بهسازی و نوسازی نانوائی ها از جمله مصوبات جلسه چهارشنبه شورای آرد و نان شهرستان کرج بود.