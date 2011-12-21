قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران سراسر دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت امام سجاد (ع) به اقدامات اطلاعاتی آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات اخیر آمریکا از جمله ارسال هواپیمای فوق مدرن جاسوسی و نیز نفوذ جاسوسان به کشور با قدرت و اقتدار جوانان این سرزمین به شکست انجامید و جاسوسان این کشور نیز دستگیر شدند و نتوانستند به اهدافشان برسند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که آمریکاییها در سناریوی اطلاعاتی خود علیه ایران و در مقابل توان جوانان این کشور دچار سردرگمی شده‌اند، افزود: آنها باید فهمیده باشند با جوانانی که برای حراست از حریم امنیت ایران اسلامی تلاش می‌کنند دیگر مجالی برای این فتنه‌انگیزی‌ها باقی نخواهد ماند و آمریکا باید از این خیال خام بیرون بیاید که می‌تواند با قلدرمابی و فتنه‌انگیزی در هر کجای عالم هرگونه که خواست اقدام کند.

ایستادگی ایران در مقابل توطئه ها

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه سران استکباری آمریکا بر این باورند که در هرکجای دنیا که بخواهند می‌توانند اعمال قدرت کنند و کسی در مقابلشان نخواهد ایستاد تا جایی که برای جاسوسی به کشوری مانند ایران هواپیما می‌فرستند و بعد هم در کمال وقاحت خواستار برگرداندن آن می‌شوند، در حالی که گویا هنوز نمی‌دانند ایران کشوری قدرتمند است که مردمش با تمام ایمان و قدرت الهی به میدان آمده‌ و هرگز به زانو در نخواهند آمد همان طور که بیش از 30 سال است در مقابل هرگونه توطئه‌ای ایستادگی کرده‌ است.

خواب دشمنان برای ایران

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه "طبیعتا مقاومت و تلاش و ایستادگی برای رسیدن به کمال، زحمت و دردسرهایی نیز دارد " گفت: با این حال ملت بزرگ ایران همواره در مقابل دشمنی‌های آمریکا و دیگر دشمنان این کشور ایستاده‌ و در مقابل تحریمها و توطئه‌های آمریکا به موفقیتهای بزرگی در عرصه‌های علمی، اقتصادی و سایر عرصه‌ها رسیده‌اند و ملت ایران در مرزهای علمی و دانش نیز جهادگر و پرتلاش هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به همراهی برخی مجامع بین‌المللی با آمریکا علیه دولت و ملت ایران در صدور قطعنامه، این مجامع بین‌المللی را ابزار دست قدرتهای بزرگ دانست و تاکید کرد: مجامع بین‌المللی هر روز تحت تاثیر قدرتهای استکباری خوابی علیه ایران می‌بینند اما ملتهای بیدار و هوشیار هرگز تابع قطعنامه‌های فرمایشی مجامع بین‌المللی نیستند و با مطالعه و بررسی شعارها و اهداف ملت‌ها و دولت‌های جهان، فرمایشی و سفارشی بودن این قطعنامه‌ها را تشخیص می‌دهند.

قطعنامه های علیه ایران سراسر دروغ است

رئیس قوه قضائیه قطعنامه اخیر با محتوای حقوق بشری علیه ایران را، قطعنامه‌ای "تکراری و سراسر دروغ و نیز برگرفته از شعارهای کذایی ضد انقلاب اسلامی ایران" توصیف کرد و افزود: در این قطعنامه مواردی همچون رواج خشونت و تبعیض علیه زنان، استفاده از مجازات‌های ظالمانه مانند شلاق و قطع عضو، اعدام‌های دسته‌جمعی و پنهان، اعدام براساس جرایم فاقد تعریف دقیق و صریح قضایی، اعدام در ملا عام و اعدام زیر سن قانونی مطرح شده است که طرح چنین مسائلی آن هم از سوی یک مجمع رسمی و نهاد بین‌المللی عجیب است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد: سئوال ما این است که آیا یک مجمع عمومی بین‌المللی و نهاد رسمی جهانی نباید روش‌‌های مشخص و معقولانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات خود داشته باشد و آیا واقعا آنچه در مفاد این قطعنامه آمده برگرفته از تحقیق‌های دقیق و مستند بوده است؟ یا هرچه را که از سوی ضد انقلاب و گروه‌ها و افراد ضد مردم ایران مطرح شده در قطعنامه گنجانده و تصویب کرده‌اند؟

اعدام دسته جمعی در ایران کذب است

رئیس قوه قضائیه سپس به تشریح برخی موارد ذکر شده در قطعنامه صادرشده علیه ایران پرداخت و گفت: در قطعنامه ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مسئله‌ای کذب محض است. گرچه ما در صدور احکام اعدامها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداریم با این حال اعلام می‌کنیم که ما اعدامهای مخفیانه نداریم و اگر مقصود این است که برخی اعدام‌ها در ملا عام نیست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاعام تفاوت دارد با اینکه کسانی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تمام احکام‌ اعدام‌ها به دفتر رئیس قوه قضائیه منعکس می‌شود و جای تعجب است که چگونه یک نهاد رسمی و بین‌المللی چنین دروغهای آشکاری را مطرح می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی درباره اعدامهای در ملا‌عام گفت:‌ هیچ اعدامی موجب دلخوشی ما نیست اما براساس قانون و شریعت اسلامی برخی اعدامها براساس قوانین و آرای قضات رسیدگی‌کننده و با انجام تشریفات قانونی باید در ملاعام باشد چرا که ما تابع نص قرآن و اسلام هستیم و آنچه در این قطعنامه علیه اعدامهای در ملا‌عام آمده است در واقع مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما این بود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضع‌گیری کنند چرا که موارد مطرح شده نه علیه ایران که زیر سوال بردن پایه‌ها و ارکان اسلام است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه هیچ مسلمان و هیچ کشور اسلامی نمی‌تواند نصوص صریح اسلام را انکار کند، تاکید کرد: مشخص است که دعوا تنها بر سر ایران نیست بلکه مشکل آنان با اسلام است و ما سئوال می‌کنیم که مگر قصاص یا اعدام در ملا‌عام اجرای حدود نیست و آیا این مسئله در قرآن تصریح نشده است.

بیشتر اعدامها در کشور مربوط به موادمخدر است

آیت‌الله آملی لاریجانی عمده اعدامهای صورت گرفته در ایران را مربوط به جرایم مواد مخدر و درصد بسیار کمی از آن را مربوط به قصاص دانست و با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مسئله مقابله با مواد مخدر درواقع سپر بلای کشورهای دیگر شده است، گفت: آمریکا و اروپا باتمام ادعاهای خود به افغانستان لشکر کشیدند ولی نه‌تنها تولید مواد مخدر در این کشور صفر نشد، بلکه به پنجاه برابر افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی بنا بر اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی خود به مقابله با ترانزیت مواد مخدر می‌پردازد و جوان‌های این کشور در این راه کشته می‌شوند تا جوان‌های کشورهای آمریکا و اروپا گرفتار بلای مواد مخدر نشوند ولی با ناسپاسی علیه ایران قطعنامه صادر می‌شود که چرا مجرمان مواد مخدر را اعدام می‌کنید. آیا این مسئله انصاف است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در مقابله و برخورد با سوداگران مرگ هم جوان‌های ما کشته می‌شوند و هم قطعنامه علیه ما صادر می‌شود که چرا سوداگران مرگ را اعدام می‌کنید و همین مسئله جمهوری اسلامی ایران را به این سمت می‌کشاند که گویا باید در این مسئله تجدیدنظری صورت گیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی قصاص را حق طبیعی و شرعی اولیای دم دانست و گفت:‌ با این حال قصاص نیز در کشور ما بسیار کم انجام می‌شود و در بسیاری از موارد اولیای دم از حق طبیعی خود می‌گذرند و قصاص صورت نمی‌گیرد و اینطور هم نیست که موضوع قصاص تعریف دقیق و صریح نداشته باشد. چرا که در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از اصل اسلام است، تاکید شده است که هرکس جنایتی علیه کسی در نفس یا اجزای بدن داشته باشد؛ حکمش قصاص است.

اعدامهای سیاسی به یک مورد در سال هم نمی رسد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این‌که در جمهوری اسلامی ایران اعدام‌های امنیتی "شاید در طول سال یک مورد هم نداشته باشیم" به موضوع ادعایی تبعیض وسیع جنسیتی علیه زنان در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: ملاک سنجش و یا تفاوت میان انسانها در اسلام عمل صالح و تقرب الی‌الله است و زن و مرد بودن در این جهت دخالتی ندارد و در این مسئله تفاوت است با مکتب لیبرالی که سعادت انسانی را متکی به فهم بشر می‌داند و قائل به استقلال انسان در اتخاذ معیارهای اخلاقی رفتار و کردار است. اسلام کل جامعه بشری را با هم می‌بیند و اگر در مسئله‌ای مانند میراث بعضی امور میان زن و مرد تفاوت قائل است، اما در مقابل حق نفقه را بر عهده مرد می‌داند هرچند همسر او شاغل باشد.

فعالیت زنان در تمامی عرصه ها

آیت‌الله آملی لاریجانی این ادعا را که مجموعه قوانین موضوعی در ایران به نفع زنان نیست، نادرست خواند و تاکید کرد: در حالی که در برخی کشورهای همسایه ایران زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز محروم‌ بوده و حتی حق شرکت در انتخابات را ندارند اما زنان ایرانی در دانشگاهها، ادارات و تمام مراکز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حضور دارند و در پست‌هایی چون وزارت، وکالت، قضاوت و بسیاری از مشاغل دیگر فعالیت می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه صدور چنین قطعنامه‌هایی و طرح مسائلی مانند تبعیض علیه زنان را برگرفته از برخوردهای دوگانه و همیشگی غرب نسبت به ایران دانست و گفت: در همین منطقه کشوری هست که مردمش فریاد می‌زنند که ما می‌خواهیم هرکداممان یک رای داشته باشیم اما اجازه این کار را نمی‌دهند و در مقابل علیه ایران که تقریبا هرسال در آن انتخابات برگزار می‌شود؛ قطعنامه صادر می‌کنند. گرچه گوش ما به این حرف‌های تکراری بدهکار نیست ولی کاش قدرت‌های بزرگ به وجدان‌های بیدار دنیا پاسخ دهند که چرا باید براحتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی را کنار بگذارند و چنین تبعیض‌هایی را قائل شوند.

مردم اسیر زرق و برق لیبرالی نمی شود

آیت‌الله لاریجانی در پایان به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص لزوم حضور دین در تمام عرصه‌های زندگی اشاره کرد و با تاکید بر این‌که جدایی‌ناپذیری دین از سیاست اصل پذیرفته‌شده و سنگ بنای محکمی در جمهوری اسلامی است، گفت: متاسفانه این شعار اصیل قرآنی و اسلامی که در سند سیاسی ایران یعنی قانون اساسی نیز بر آن تاکید کرده گاهی کمرنگ شده و افرادی با گرایشهای لیبرالی این موضوع را نشانه گرفته بودند اما قطعا ملت ما این پشتوانه عظیم یعنی دین را از دست نمی‌دهد و اسیر زرق ‌و برقهای لیبرالی نمی‌شود. آن هم مکتبی لیبرالی که نتیجه‌اش برخورداری 99 درصد در مقابل یک درصد است.

در ادامه، مسئولان عالی قضایی به بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر، پرداختند.

در این جلسه که فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز حضور داشتند، آیت‌الله آملی لاریجانی از تشدید برخورد با جرایم مواد مخدر خبر داد و از همه نهادها و ارگانها خواست در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر با قوه قضاییه همکاری کنند.

رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد جدی با گلوگاههای ورود و یا تولید مواد مخدر صنعتی و برخورد قاطع، سنگین و سریع با لابراتوارها و کارگاه‌های تولید این مواد شد. همچنین در این جلسه رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اطلاع‌رسانی به جامعه و خانواده‌ها نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر صنعتی و آثار سوء آن از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها تاکید کرد.