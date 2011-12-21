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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

جلسه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد کلید خورد/ حضور مخبر دزفولی در جلسه

جلسه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد کلید خورد/ حضور مخبر دزفولی در جلسه

کلیه اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد برای شرکت در نخستین جلسه دور جدید هیئت امنای این دانشگاه در محل ساختمان هیئت امناء این دانشگاه حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دستور رئیس جمهور مامور برگزاری این جلسه با حضور هر 10 نفر عضو هیئت امنای این دانشگاه شده تا پس از دریافت نام فرد پیشنهادی در این جلسه، آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و این شورا رای نهایی را صادر کند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان، حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، کامران دانشجو، مرضیه وحیددستجردی، عبدالله جاسبی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، فریدون عزیزی و  فرهاد دانشجو برای شرکت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد در ساختمان هیئت امنای این دانشگاه در نیاوران حضور پیدا کرده‌اند.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با وجود اینکه عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد نیست اما برای شرکت در این جلسه وارد محل برگزاری جلسه شده است.

کد مطلب 1489939

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