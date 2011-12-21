جمع آوری دکلهای غیرمجاز اینترنتی از سطح شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس توافق با شرکت ارتباطات مشترک شهر فراخوانی را برای شناسایی دکل های مجاز شرکت های اینترنتی شهر تهران اعلام کرد و براین اساس از تمامی شرکتهای دارای مجوز ISP یا ISDP خواست برای جلوگیری از برچیده شدن دکل های مجاز خود حداکثر تا یازدهم دی ماه امسال نسبت به پرکردن فرم های فراخوان اقدام کنند.

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران اعلام کرده که شرکتهای اینترنتی که دارای مجوز ISP یا ISDP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند باید برای جلوگیری از برچیده شدن دکل های مجاز خود برای بررسی وضعیت این دکل ها و ارسال لیست مربوطه به شرکت ارتباط مشترک شهر نسبت به تکمیل فرم و ارسال اطلاعات و مدارک شرکت و دکل های موجود خود به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای اقدام کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده که این فراخوان با هماهنگی شرکت ارتباط مشترک شهر یازدهم دی ماه جاری مهلت دارد و بعد از این تاریخ هیچگونه اعتراضی از سوی شرکت های اینترنتی در زمینه جمع آوری دکل های مجاز آنها پذیرفته نیست.

به گزارش مهر، شرکت ارتباط مشترک شهر در سال 86 با توجه به مشکلات متعدد ناشی از نصب سایتها و دکلهای مخابراتی در سطح شهر تهران و عدم رعایت اصول مبلمان شهری و با سهامداری شهرداری تهران و اپراتورهای موبایل تشکیل شد تا تمامی امور مرتبط با عرضه کنندگان خدمات ارتباطی در راستای ساماندهی و استفاده مشترک از دکل های منصوبه توسط این شرکت انجام شود.