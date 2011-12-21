مشکل ثبت سفارش واردات کالا از امارات حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحاتی به دبیر اقتصادی این خبرگزاری آورده است: "نقش خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار صحیح، موثق و مستدل نقشی ممتاز و بی بدیل است، با ابراز تشکر و قدردانی از تلاش مجدانه خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت و با وقوف به تجارب و اندوخته های حرفه ای جنابعالی و دست اندرکاران محترم و تلاشگر شما و رویکرد متین و مقبول آن رسانه به استحضار می رساند، در ساعت 15 و 58 روز سه شنبه مورخ 90.9.29 خبرگزاری مهر مطلبی با عنوان "مراوده تجاری ایران با امارات تا اطلاع ثانوی ممنوع شد" درج نموده است که لزوم اهتمام بیشتر به جنبه های واقع بینانه و حقیقت یاب را ضروری می سازد تا موجبات بروز و پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی فراهم نگردد.

به منظور وقوف دست اندرکاران محترم آن رسانه اعلام می دارد: در پی انتشار گمانه زنی خلاف واقع درباره توقف روابط تجاری ایران و امارات منسوب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، بدین وسیله ضمن رد این خبر به اطلاع می رساند؛ عدم ثبت سفارش واردات کالا از امارات ناشی از مشکل فنی ایجاد شده در سامانه رایانه ای سازمان توسعه تجارت، با عنوان "ثبتارش" بوده است و از اولین ساعات اولیه روز چهارشنبه 90.9.30 فرآیند ثبت سفارش همچون گذشته در حال انجام است."