استفاده از سیستم اطلاعات مکانی شبکه توزیع برق در تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام و معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: سیستم اطلاعات مکانی شبکه توزیع برق(TDIS) در سطح مناطق 21 گانه شرکت استقرار یافت.

عبدالحمید ارسطو افزود: این نرم افزار داری قابلیت ورود و اصلاح اطلاعات، گزارش گیری عادی و پیشرفته و همچنین نمایش شبکه توزیع در مناطق 21 گانه توزیع نیروی برق تهران بزرگ است.

وی گفت: پیاده سازی نرم افزار تحت سیستم Arc GISبا نام TDISصورت گرفته است.

این مسئول ادامه داد: با توجه به توسعه و پیچیدگیهای روزافزون شبکه توزیع برق، تنوع و تکثر تجهیزات و همچنین مصرف کنندگان و ضرورت بهره گیری مکانیزه از اطلاعات به منظور طراحی، اجرا و بهره برداری بهینه از تأسیسات، مناسبترین راه حل موجود استفاده از اطلاعات مکان مرجع است.

وی با اشاره به اینکه این سیستم یکی از زیرساختهای اصلی و بنیادی در بخش مهندسی توزیع برق به شمار می رود، یادآور شد: هم اکنون این اطلاعات در قالب یک سیستم منسجم سخت افزاری و نرم افزاری امکان مدیریت بهینه منابع و امکانات را با عنوان GISو با هدف پردازش اطلاعات توسط کاربران در حوزه های مختلف فراهم می کند.

ارسطو افزود: معاونت مهندسی و نظارت نسبت به تعیین مشخصات نرم افزار یکپارچه و تحت شبکه در راستای اصلاح و تکمیل فعالیتهای گذشته اقدام کرده است.

وی عنوان کرد: تهیه نرم افزار، فرآیند انجام پروژه در دو فاز تبدیل اطلاعات از محیط اتوکد به محیط TDISبا شرط حذف نشدن اطلاعات موجود و همچنین پیاده سازی نرم افزار تحت شبکه به منظور استفاده همزمان واحدهای مختلف انجام شده است.

این مسئول افزود: هم اکنون این فرآیند در مناطق 21 گانه توزیع نیروی برق تهران بزرگ نهایی شده و کاربران با سطوح دسترسی تعریف شده قادر به استفاده از این اطلاعات به صورت بر خط و تحت شبکه هستند.