شناگر تبریزی سهمیه المپیک لندن را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد مرتضوی با اشاره به استعدادهای مجتبی ولی پور به عنوان قهرمان شیرجه کشور گفت: وی با توکل به خدا و با کمی تلاش بیشتر در این اردوی دو ماهه که در کشور چین برگزار می شود، می تواند در مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن به مرحله فینال صعود کند.

وی در ادامه به حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان اشاره کرد و افزود: با حمایت های همه جانبه ای که تا به امروز به هئیت شنا، شیرجه و واترپلو استان صورت گرفته، در آینده نه چندان دور شاهد کسب مدال های رنگارنگ توسط ورزشکاران این رشته ها خواهیم بود.

مرتضوی درباره شیرجه استان گفت: با به کارگیری آقای شکول مربی توانمند و کارآزموده، شیرجه روهای استان به مقام های بالاتری دست خواهند یافت چرا که وی به عنوان یک مربی بنام در سطح کشور تمام توان خود را برای ظرفیت بخشی به این رشته در طول سال های گذشته به کار گرفته است.