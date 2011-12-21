مداحان اهل بیت در اشتهارد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در همایش تجلیل از پیر غلامان و خادمان اهل بیت (ع) که در مسجد جامع قاضیان اشتهارد برگزارشد، گفت: همیشه در طول تاریخ افرادی که طرفدار حق بوده اند تعدادشان اندک، اما از توانایی بالایی برخوردار بوده اند.

قادر آشنا افزود: مداحان اهل بیت (ع ) توانسته اند تفکر شیعه را در طول تاریخ بسط و گسترش دهند.



وی احترام به مفاخر، مشاهیر، خادمان اهل بیت عصمت و طهارت (ع ) و خانواده معظم شهدا را درجامعه اسلامی ضروری دانست و گفت: با این اقدام می توان دشمنان اسلام را که اکنون عزت و سربلندی ما را نشانه رفته اند، ناکام کرد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اظهارداشت: امروزه با بررسی و شناخت فرقه ها و عرفان های نوظهور می توان علاوه بر حفظ عزت اسلام و کشورمان، دشمنان را در رسیدن به مقاصدشان ناکام گذاشت.



در ادامه این همایش حجت الاسلام محمد جواد واثق امام جمعه بخش اشتهارد گفت: مداحان به واسطه هنر و خلاقیت در لحن و استفاده از واژه های فاخر و محزون می توانند ارزش های والا ومعنوی حماسه عاشورا را به آیندگان انتقال دهند.



وی اظهارداشت: تحقق این مهم می تواند نقش سازنده ای در ترویج فرهنگ اهل بیت (ع )فراهم کند و در این برهه از زمان وظیفه ما این است که در مقابل خدمتگزاران اهل بیت (ع )نهایت احترام و تکریم را داشته باشیم.



حجت الاسلام واثق در پایان یاد آورشد: امروزه به واسطه فعالیت مداحان، حماسه عاشورا در کشورهایی چون آمریکا و انگلیس گسترش یافته است.



در پایان این همایش از 50 نفر از خادمان و پیرغلامان مساجد و حسینیه های بخش اشتهارد، با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تجلیل به عمل آمد.

