کلنی های زنبور عسل در خراسان جنوبی 9 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دادفر با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار و 943 کلنی در 395 زنبورستان استان وجود دارد، اظهار داشت: خشکسالی های متمادی، پوشش نامناسب گیاهی و مهاجرت زنبورداران به سایر استان ها، صنعت پرورش زنبور عسل را با تهدید جدی مواجه کرده است.

دادفر در خصوص اقدامات بهداشتی دامپزشکی در زنبورستان ها طی سال جاری بیان کرد: تعداد 126 مورد بازدید از این مراکز پرورش توسط کارشناسان انجام شده که در این راستا تعداد 235 نمونه اخذ شده است.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور و زنبور عسل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از صنعت پرورش زنبور عسل در استان تصریح کرد: مبارزه با بیماری های زنبور عسل و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به زنبورداران همواره یکی از اهداف دامپزشکی بوده است.