33 هزار نفر تا پایان امسال آموزشهای طرح رحمت را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، روفیا مجیدی ظهر چهارشنبه در دوره بازآموزی و ارتقای سطح مربیان طرح رحمت استانهای مازندران و گیلان گفت: تا پایان امسال باید 33 هزار نفر آموزش طرح رحمت ببینند.

وی با بیان اینکه از سال 85 تا کنون 80 هزار نفر آموزش دیدند افزود: آموزش سه روزه دو استان مازندران و گیلان به میزبانی قائم شهر از امروز برای مربیان و مبلغان طرح رحمت که یک دوره باز آموزی است برای ارتقای سطح علمی آنها شروع شد.

وی تصریح کرد: برای آموزش بانوان مربیان باید اصول تربیت دینی را به علم روز آموزش دهند و آموزش طرح رحمت موجب کاهش طلاق و آسیبهای اجتماعی درجامعه بوده و فرهنگ اسلامی را در خانواده ها نهادینه می کند.

مجیدی، از اختصاص بیشترین اعتبار در زمینه طرح رحمت را به مازندران خبر داد و اظهار داشت: امسال 100 میلیون تومان اعتبار از مرکز امور بانوان و خانواده و از محل اعتبارات فرهنگی سفر به استان اختصاص داده شد.

وی بیان داشت: در این دوره مباحث جدیدی از جمله تربیت فرزند، اصول همسرداری، آموزش عمومی امداد و نجات، الگو مناسب فرزند، نقش زنان خانه داردر تربیت فرزندان، آسیب شناسی در فضای مجازی آموزش داده می شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: واقعا در نظامات و ادیان مختلف دنیا هیچ مکتب و نظامی مقرراتی متقن برای داشتن یک خانواده و جامعه سالم اسلام طراحی نکرده است.

حجت الاسلام علی معلمی اظهار داشت: هر وقت اراده کنیم یک قدم به تعالی انسانیت کامل برداریم برای پایبندی به سوی فرهنگ اهل بیت برویم و خود را منطبق تر سازیم که مشکل ما عدم پایبندی است.