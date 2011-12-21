به گزارش خبرنگار مهر، خسرو آئین جمشید ظهر چهارشنبه در همایش ملی آبزیان و غذا در بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر حجم برداشت آبزیان از دریا بسیار زیاد است و دریا توان پاسخ به این حجم برداشت را ندارد.

وی به تولید شش هزار و 850 تن میگوی پرورشی در سال جاری در سطح کشور اشاره کرد و افزود: استان بوشهر با پرورش پنج هزار و 151 تن میگوی پرورشی در سال جاری، 75 درصد میگوی پرورشی کشور را تولید کرده است.

رئیس پژوهشکده میگو مستقر در استان بوشهر با اشاره به تصویب 27طرح پژوهشی با سه هزار و 458میلیون ریال اعتبار، ادامه داد: این طرح‌ها زمانی ارزشمند خواهند بود که پس از تحقیق به صورت عملیاتی درآیند.

وی اضافه کرد: برداشت مرحله‌ای میگوی سفید غربی در سیستم پرورش متراکم، ارزیابی تنوع ژنتیکی و به‌گزینی میگوی وانامی پرورشی، پرورش میگو در سیستم مدار بسته، پایش پدیده کشند قرمز در آب‌های خلیج‌فارس از مهمترین طرح‌های مصوب است.

آئین‌جمشید به جایگاه بیست‌و‌دوم ایران در بخش پرورش آبزیان در سطح جهان اشاره کرد و گفت: این جایگاه مناسبی برای ایران نیست و برای رقابت با دیگر کشورها باید صنعت آبزی‌پروری را در ایران تقویت کنیم.

دبیر اجرایی این همایش نیز به ارسال بیش از یک هزار و 600 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد و افزود: از این تعداد40 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شده و همچنین 370 پوستر در دو بخش غذا و آبزیان ارائه می‌شود.

عبدالمجید کوثری اضافه کرد: برگزاری دو کارگاه آموزشی GMP,GHPدرمورد اصول مدیریت، نمایشگاه جانبی و گشت دریایی از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.