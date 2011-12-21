  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

هنرمند شبستری مقام نخست جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز را کسب کرد

هنرمند شبستری مقام نخست جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز را کسب کرد

شبستر - خبرگزاری مهر: هنرمند شبستری مقام نخست یازدهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رحیمی قراملکی هنرمند فعال شبستری مقام اول یازدهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز در بخش چهره را کسب کرد.

وی تاکنون جوایز متعددی در زمینه کاریکاتور در جشنواره های داخلی و بین المللی کسب کرده است.

قراملکی عضو انجمن کاریکاتور تبریز و خانه کاریکاتور تهران بوده و مسئولیت های متعددی در عرصه کاریکاتور  در همایش ها و جشنواره را بر عهد داشته است.

این هنرمند شبستری با نشریات سراسری و استانی همکاری تنگاتنگی داشته و آثارش در نشریات اطلاعات، جام جم، جوان، آذرپیام و سرخاب به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1489960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها