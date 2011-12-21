هنرمند شبستری مقام نخست جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رحیمی قراملکی هنرمند فعال شبستری مقام اول یازدهمین جشنواره بین المللی کاریکاتور تبریز در بخش چهره را کسب کرد.

وی تاکنون جوایز متعددی در زمینه کاریکاتور در جشنواره های داخلی و بین المللی کسب کرده است.

قراملکی عضو انجمن کاریکاتور تبریز و خانه کاریکاتور تهران بوده و مسئولیت های متعددی در عرصه کاریکاتور در همایش ها و جشنواره را بر عهد داشته است.

این هنرمند شبستری با نشریات سراسری و استانی همکاری تنگاتنگی داشته و آثارش در نشریات اطلاعات، جام جم، جوان، آذرپیام و سرخاب به چاپ رسیده است.