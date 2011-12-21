ظرفیتهای بالای اشتغال در مازندران شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نیلچیان ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان آمل با اشاره به اینکه امر اشتغال یکی ازموضوعات مهم و دغدغه های مسئولان و خانواده ها شده است، افزود: باید فرهنگ ایجاد کار در همه زمینه ها از سوی خانواده ها در فرزندان نهادینه شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 80 درصد مراجعه کنندگان حضوری و مکاتبه ای مسئولان بر ایجاد اشتغال است، اضافه کرد: هم اکنون خروجی دانشگاهها به گونه ای بوده که تقاضای ایجاد کار برای همه افراد در تخصص های مختلف فراهم نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: شرایط باید به گونه ای برای فارغ التحصیلان دانشگاهی همراه باشد که تخصص تئوری به همراه کار عملی آنان همخوانی داشته باشد.

نیلچیان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 67 هزارنفر در مازندران مشغول به کار شدند، گفت: تعهد امسال مازندران بیش از 102هزار شغل است.

فرماندار آمل، از ایجاد بیش از هفت هزار شغل جدید از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد.

یدالله اکبرزاده افزود: سهمیه اشتغال شهرستان آمل امسال ایجاد حدود 12هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان در این شهرستان است که این رقم تا پایان امسال محقق خواهد شد.