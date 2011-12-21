10 تصویر؛ اتحاد به سبک کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ نحوه اتحاد کشورهای حاشیه خلیج فارس!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به نحوه اتحاد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اشاره دارد. بر این اساس آنان به شیوه درختی با هم متحد می شوند!

ناآرامی در مصر

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به ناآرامیهای اخیر قاهره اشاره دارد که سبب شده افکار عمومی واکنشهای شدیدی علیه شورای نظامی حاکم بر این کشور نشان دهند.

پوشش جهتدار رسانه ای

پایگاه خبری العالم در کاریکاتوری به نحوه پوشش وقایع سوریه و بحرین توسط برخی رسانه ها اشاره دارد که همچنان به انتشار اخبار دروغین درباره سوریه و نادیده گرفتن جنایات آل خلیفه ادامه می دهند.

نظر سیاسی در حد تبر!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به برخی آرای سیاسی اشاره دارد که بسیار تند و قاطع بوده و سبب ایجاد مشکلاتی بغرنج می شود.

مسافری از سودان جنوبی

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به سفر اخیر "سیلوا کر" رئیس جمهور سودان جنوبی از تل آویو اشاره دارد. خاطرنشان می شود در روزهای اخیر نحوه روابط رژیم صهیونیستی با سودان جنوبی به مسئله ای جنجالی تبدیل شده است.

هدیه بابانوئل به ابومازن!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به هدیه های بابانوئل برای مقامات صهیونیستی و فلسطینی توجه دارد. بر این اساس، بابانوئل به ابومازن یک عروسک پرنده صلح که خراب شده هدیه داده، اما برای اسرائیل موشک به ارمغان آورده است.

اعتراضات خطرناک مصر

روزنامه الاتحاد امارات امروز ناآرامیهای اخیر قاهره را مسئله ای خطرناک برای آینده مصر دانسته است.

اظهارات تند معارض سوری

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به اظهارات تند "برهان غلیون" معارض سوری اشاره دارد که در راستای فتنه افکنی در سوریه و سرنگونی نظام "بشار اسد" دنبال می شود.

کینه صهیونیستی علیه مساجد فلسطین؛ بدون شرح

الرایه قطر

خطر لغزندگی کرسی پادشاه!

السفیر بدون شرح