قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در صدد تحقق اهداف سند چشم انداز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسپاه نیوز، ابوالقاسم مظفری که با موضوع تشریح سیاست ها و برنامه های قرب در نهمین همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سخن می گفت، تأکید کرد: قرارگاه در طی 22 سال فعالیت توانسه است به سازمانی کارآمد و بن بست شکن در عرصه سازندگی کشور تبدیل شود و به عنوان بازویی توانمند در خدمت نظام قرار گیرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گفت: این قرارگاه در مجموعه کل نظام اعم از سپاه، دولت و مجلس از جایگاهی ویژه برخوردار است و توانسته است تا حد زیادی انتظارات رهبری را برآورده سازد.

وی افزود: کارکنان قرارگاه همه تلاش خود را به کار می بندند تا در عرصه سازندگی کشور کارآمد باشند و هر جا که قرارگاه حضور یابد، انجام کار برای مسئولان، امری حتمی تلقی می شود و این امر در کارنامه هشت سال دفاع مقدس و روحیه جهادی کارکنان این قرارگاه ریشه دارد.

مظفری، با تشریح اهداف کلان پنج ساله پنجم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، سندچشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 را سندی بالادستی برای تنظیم این برنامه ها خواند و گفت: در این سند نکات برجسته قابل تأملی هست که قرارگاه در صدد تحقق بخشی از آنهاست.

وی کیفیت، سرعت و منطقی کردن قیمت در اجرای پروژه ها را از شاخص ها و خط مشی های اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) برشمرد و گفت: قرارگاه در این زمینه ها توانسته است قدم های خوبی برداشته و در کنار افزایش کیفی فعالیت های خود، انجام پروژه ها با سرعت بالا را مد نظر قرار داده و با افزایش راندمان های کاری، اعمال مهندسی ارزش و مسئولیت پذیری قیمت پروژه ها را منطقی نماید.