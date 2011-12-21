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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

ایمانیه مطرح کرد:

کنگره اخلاق حرفه ای گامی نوین در ارتقای سطح اخلاق پزشکی

کنگره اخلاق حرفه ای گامی نوین در ارتقای سطح اخلاق پزشکی

شیراز - خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزاری کنگره آموزش اخلاق حرفه ای در مقطع دستیاری پزشکی را گام نوینی در راستای افزایش سطح کیفی و کمی اخلاق در حوزه علوم پزشکی و سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه که ریاست اولین کنگره آموزشی اخلاق حرفه ای دستیاری پزشکی کشور را به عهده دارد، افزود: با برگزاری این کارگاه سعی داریم که شاهد ارتقا، ساماندهی و اصلاح ارتباطات منابع انسانی در فرآیندهای درمانی در مراکز آموزشی و بالینی باشیم.

وی اظهار داشت: فلسفه رسالت و پیامبری رسول بزرگ اسلام(ص) اخلاق است بنابراین ما در هر موقعیتی که فعالیت می‌کنیم وظیفه و تکلیف داریم که از پیامبر اکرم (ص) که اسوه و الگوی نیکوی اخلاق است، پیروی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ما باید در راستای گسترش و تحکیم مبانی اخلاقی کوشا باشیم و با بهره گیری از خلق و خوی عظیم نبوی با چشم انداز تا مین منشور اخلاقی از متون قرآنی به بومی سازی آن بپردازیم. 

کد مطلب 1489967

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