کنگره اخلاق حرفه ای گامی نوین در ارتقای سطح اخلاق پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایمانیه که ریاست اولین کنگره آموزشی اخلاق حرفه ای دستیاری پزشکی کشور را به عهده دارد، افزود: با برگزاری این کارگاه سعی داریم که شاهد ارتقا، ساماندهی و اصلاح ارتباطات منابع انسانی در فرآیندهای درمانی در مراکز آموزشی و بالینی باشیم.

وی اظهار داشت: فلسفه رسالت و پیامبری رسول بزرگ اسلام(ص) اخلاق است بنابراین ما در هر موقعیتی که فعالیت می‌کنیم وظیفه و تکلیف داریم که از پیامبر اکرم (ص) که اسوه و الگوی نیکوی اخلاق است، پیروی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ما باید در راستای گسترش و تحکیم مبانی اخلاقی کوشا باشیم و با بهره گیری از خلق و خوی عظیم نبوی با چشم انداز تا مین منشور اخلاقی از متون قرآنی به بومی سازی آن بپردازیم.