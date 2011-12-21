بازیهای باقی مانده فوتسال لیگ برتر را با امیدواری دنبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نجاریان اظهار داشت: علی رعدی‌سرمربی جدید تیم راه ساری، مربی نامدار و با تجربه فوتسال ایران بوده که با حضور این مربی نگرانی مسئولان و مشتاقان تیم کاهش یافته و دیگر نگران سقوط تیم به لیگ دسته اول فوتسال نیستیم.

وی بیان داشت: راه ساری اگر چه در 14 دیدار گذشته بازی های زیبایی به نمایش می گذاشت اما متاسفانه در کسب امتیاز ناتوان بود که امیدواریم این روند از بازیهای این هفته تغییر کند و با نتیجه گیری مناسب بتوانیم، جایگاه تیم در جدول رده بندی لیگ برتر را بهبود بخشیم.

مدیرعامل فوتسال راه ساری، به دیدار روز پنجشنبه این تیم با شرکت ملی حفاری اهواز در ساری اشاره کرد و گفت: حمایت پرشور هواداران در این مسابقه می تواند انگیزه های بازیکنان جوان تیم را برای برتری با حریف اهوازی افزایش دهد.

تیم فوتسال راه ساری، در پایان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال کشور با 10 امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم عصر فردا (پنجشنبه) در سالن جهان پهلوان سید رسول حسینی ساری، میزبان تیم شرکت ملی حفاری اهواز است.