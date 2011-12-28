به گزارش خبرگزاری مهر، دنیزلی با انعقاد قراردادی یک و نیم ساله هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته است، تیمی که در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ فوتبال ایران نمایش ضعیفی داشت و از مربی آشنای خود، دنیزلی برای بازگشت به شرایط مطلوب کمک خواست.

دنیزلی حدفاصل سال‌های 2004 تا 2006 هدایت تیم فوتبال پاس را برعهده داشت و با این تیم به ترتیب به مقام‌های ششم و دوم لیگ فوتبال ایران دست پیدا کرد. دنیزلی به عنوان کسی که با سه تیم متفاوت به عنوان قهرمانی لیگ ترکیه دست پیدا کرده، موفق‌ترین مربی این کشور محسوب می‌شود. وی همچنین جزو معدود مربیان ترکیه‌ای است که در خارج از کشور موفق عمل کرده است.

بر عکس دنیزلی، فاتح تریم در تیم‌های خارجی نمایش ناامید کننده‌ای داشته است. تریم که نزدیک‌ترین مربی به دنیزلی برای رقابت به عنوان موفق‌ترین مربی ترکیه است، دوبار در ایتالیا شانس خود را امتحان کرده است. این مربی پس از اینکه در سال 2000 با گالاتاسرای به عنوان قهرمانی جام یوفا رسید که اولین جام قاره‌ای فوتبال ترکیه محسوب می‌شود به فیورنتینا پیوست.

بر پایه گزارش حریت، بنفش‌ها آغاز خوبی در سری آ داشتند و توانستند با نتیجه 4 بر صفر مقابل میلان به برتری برسند اما در ادامه نتایج خوبی نگرفتند و به گل نشستند. این تیم حتی فینالیست کوپا ایتالیا شد هرچند که این موضوع هم نتوانست تریم را نجات دهد و او از این تیم اخراج شد. این مربی ترکیه‌ای پس از اختلاف نظر با "سچی گوری"، مالک باشگاه فیورنتینا بر سر هزینه کردن در تیم از کار برکنار شد.

وی سال بعد مربیگری تیم بزرگ‌تری را برعهده گرفت و آن تیم میلان بود. سبک تهاجمی این مربی برای تیم قدرتمند ایتالیایی خطرناک از آب درآمد و پس از گذشت 10 هفته از کار برکنار شد. هدایت این دو تیم ایتالیایی، سطح بالاترین تیم‌های اروپایی بوده‌اند که یک مربی ترکیه‌ای موفق به انجام آن شده اما تریم نتوانست آنچه شروع کرده را کامل کند. تلاش‌های این مربی اشتباه از کار درآمد و وی را بر لبه تیز موفقیت و شکست قرار داد.

"شنول گونش"، دیگر مربی ترکیه‌ای است که عملکرد خوبی در تیم‌های غیرترکیه‌ای داشت. این مربی پس از اینکه با نتیجه 3 بر 2 مقابل کره جنوبی در دیدار سوم - چهارمی جام جهانی 2002 دست پیدا کرد، برای مدت 5/2 سال هدایت اف سی سئول را برعهده گرفت. گونش با این تیم در سال 2008 به عنوان نایب قهرمانی کی - لیگ دست پیدا کرد و این در حالی است که سال قبل از آن هم در جام حذفی کره جنوبی با این تیم دوم شده بود.

در فوتبال ترکیه مربیان دیگری هم بوده‌اند که در تیم‌های خارجی مربیگری کرده‌اند. "محسن ارتوگرال" در کایزرچیف و آژاکس کیپ تاون آفریقای جنوبی مربیگری کرده است. "راسیم کارا" که هدایت تیم ملی ترکیه در یورو 96 را برعهده داشت در روجرز کاپ کانادا و اتاوا ویزاردز مربیگری کرده است. این مربی در خزر لنکران و کاراباخ آذربایجان نیز سابقه مربیگری دارد. "بولنت کورکماز" اف سی باکو را مربیگری کرده و با این تیم به عنوان سومی لیگ این کشور هم دست پیدا کرد اما به دلیل درگیری با رئیس این باشگاه از سمت خود کناره گیری کرد. "فوات کاپا" مربی حال حاضر گنجلربیرلیگی نیز در چندین تیم بلژیکی و هلندی مربیگری کرد.