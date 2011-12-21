ارمغان پژوهش آگاهی و پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا ولد آبادی عصر چهار شنبه در مراسم تجلیل ازپژوهشگران و فناوران شهرستان قدس با تبریک هفته پژوهش و فناوری به نتایج مثبت و ارزنده این دو اصل آموزشی در دانشگاه ها و مدارس اشاره کرد و گفت: تاریخچه تحقیق و پژوهش به زمان ابتدای حضور و خلقت انسان بر روی کره زمین برمی گردد و در واقع پژوهش فرزند پرسش گری است که در نهاد انسان نهفته است.

وی با بیان ایکه تمامی امکانات و فناوری های امروز نتایج تحقیق و پژوهش نسل های گذشته بوده است، افزود: ارمغان پژوهش چیزی جز هوشیاری و آگاهی نیست و این امر جوامع غربی را نسبت به رشد پژوهش در کشورهای جهان سوم نگران کرده است.

وی افزود: اهمیت امر پژوهش برکسی پوشیده نیست و در این زمینه هر کشوری که بتواند در زمینه های پژوهشی و فناوری به موفقیت برسد در واقع بستر صعود به قله های پیشرفت را فراهم کرده است.

این مسئول با اشاره به نامگذاری این روز به عنوان روز پژوهش گفت: با توجه به این مهم شورای فرهنگی عمومی کشورهفته آخر آذر را روز پژوهش نامگذاری کرد تا ضمن تجلیل از برترین های پژوهش، مسائل و مشکلات فراسوی این حوزه بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شود.

ولدآبادی در ادامه به مشکلات پیش روی حوزه پژوهش نیز اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون بخش عمده ای از انرژی و توان مالی کشورهای پیشرفته دنیا صرف پژوهش و تحقیقات می شود و این در حالیست که درکشورهای در حال توسعه عدم به کارگیری یافته های پژوهشی و نبود مدیریت برای یافته ها تبدیل به مشکل بزرگی شده است.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قدس افزود: اگر بنای هر کاری براساس تحقیق و پژوهش باشد ضمن ایجاد سرعت و دقت بیشتر صرفه جویی در میزان نیروی انسانی و منابع مالی را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان گفت: تولید کنندگان و صنعتگران برای اینکه بتوانند درزمینه های فعالیت خود موفق شوند باید به امر پژوهش و فناوری بها داده و یافته های آنها را در حوزه کاری خود پیاده کنند.

همایش تجلیل ازپژوهشگران و فناوران شهرستان قدس با حضور مدیرکل پژوهش استانداری ،معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، مسئولین فرمانداری و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس بعد از ظهر چهار شنبه درمحل سالن اجتماعات این واحد برگزار شد.