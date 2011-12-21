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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

ولدآبادی:

ارمغان پژوهش آگاهی و پیشرفت است

ارمغان پژوهش آگاهی و پیشرفت است

شهر قدس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس گفت: ارمغان پژوهش چیزی جز هوشیاری، آگاهی و پیشرفت نیست و این امر جوامع غربی را نسبت به رشد پژوهش در کشورهای جهان سوم نگران کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا ولد آبادی عصر چهار شنبه در مراسم تجلیل ازپژوهشگران و فناوران شهرستان قدس با تبریک هفته پژوهش و فناوری به نتایج مثبت و ارزنده این دو اصل آموزشی در دانشگاه ها و مدارس اشاره کرد و گفت: تاریخچه تحقیق و پژوهش به زمان ابتدای حضور و خلقت انسان بر روی کره زمین برمی گردد و در واقع پژوهش فرزند پرسش گری است که در نهاد انسان نهفته است.

وی با بیان ایکه تمامی امکانات و فناوری های امروز نتایج تحقیق و پژوهش نسل های گذشته بوده است، افزود: ارمغان پژوهش چیزی جز هوشیاری و آگاهی نیست و این امر جوامع غربی را نسبت به رشد پژوهش در کشورهای جهان سوم نگران کرده است.

وی افزود: اهمیت امر پژوهش برکسی پوشیده نیست و در این زمینه هر کشوری که بتواند در زمینه های پژوهشی و فناوری به موفقیت برسد در واقع بستر صعود به قله های پیشرفت را فراهم کرده است.

این مسئول با اشاره به نامگذاری این روز به عنوان روز پژوهش گفت: با توجه به این مهم شورای فرهنگی عمومی کشورهفته آخر آذر را روز پژوهش نامگذاری کرد تا ضمن تجلیل از برترین های پژوهش، مسائل و مشکلات فراسوی این حوزه بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شود.

ولدآبادی در ادامه به مشکلات پیش روی حوزه پژوهش نیز اشاره کرد و اظهارداشت: هم اکنون بخش عمده ای از انرژی و توان مالی کشورهای پیشرفته دنیا صرف پژوهش و تحقیقات می شود و این در حالیست که درکشورهای در حال توسعه عدم به کارگیری یافته های پژوهشی و نبود مدیریت برای یافته ها تبدیل به مشکل بزرگی شده است.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قدس افزود: اگر بنای هر کاری براساس تحقیق و پژوهش باشد ضمن ایجاد سرعت و دقت بیشتر صرفه جویی در میزان نیروی انسانی و منابع مالی را شاهد خواهیم بود. 

وی در پایان گفت: تولید کنندگان و صنعتگران برای اینکه بتوانند درزمینه های فعالیت خود موفق شوند باید به امر پژوهش و فناوری بها داده و یافته های آنها را در حوزه کاری خود پیاده کنند.

همایش تجلیل ازپژوهشگران و فناوران شهرستان قدس با حضور مدیرکل پژوهش استانداری ،معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، مسئولین فرمانداری و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس بعد از ظهر چهار شنبه درمحل سالن اجتماعات این واحد برگزار شد.

کد مطلب 1489972

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