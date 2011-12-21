ولز بیشترین جهش را داشت/ به یاد "گری اسپید"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ولز در تازه‌ترین رده بندی فیفا با 591 امتیاز در جایگاه چهل و هشتم جهان ایستاد. "گری اسپید" که ماه گذشته به دلایل نامعلوم خودکشی کرد در مدت زمان حضور خود در این تیم به عنوان سرمربی، باعث شد تا ولز رشد قابل توجهی داشته باشد.

برپایه گزارش گاردین، گری اسپید در حالی سال گذشته هدایت تیم ملی ولز را برعهده گرفت که در رتبه 116 جهان بود و فوتبال این کشور در ماه دسامبر در جایگاه چهل و هشتم به کار خود پایان داد. ولز در سال 2011 رشدی 68 پله ای داشته است.

در جدیدترین رده بندی فیفا، اسپانیا همچنان در صدر برترین تیمهای جهان قرار دارد و هلند و آلمان به ترتیب در مکانهای دوم و سوم هستند.