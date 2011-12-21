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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

سفارت ایران ربایش 5 مهندس ایرانی را تأیید کرد/ درخواست از ربایندگان و دولت سوریه

سفارت ایران ربایش 5 مهندس ایرانی را تأیید کرد/ درخواست از ربایندگان و دولت سوریه

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق ضمن تایید ربوده شدن 5 مهندس ایرانی در سوریه از ربایندگان خواست سریعا نسبت به آزاد سازی این افراد اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر سفارت جمهوری  اسلامی ایران در دمشق دقایقی پیش با صدور اطلاعیه ای ربوده شدن 5 مهندس ایرانی در کشور سوریه را تایید کرد.

متن بیانیه به این شرح است: طبق اعلام واصله تعداد 5نفر از اتباع جمهوری اسلامی ایران که از مهندسین و کارشناسان فنی پروژه نیروگاه 450 مگاواتی جندر (حمص) هستند روز سه شنبه ساعت 6 و سی دقیقه صبح در مسیر حرکت خود به سمت کارگاه فنی نیروگاه توسط افراد ناشناس ربوده می شوند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق در هماهنگی با دستگاه های ذیربط سوری به سرعت وارد عمل شده است و در جهت اطلاع یابی از وضعیت نامبردگان تلاش می کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر فعالیت های عمرانی و خدماتی این مهندسان و کارشناسان فنی در امور سازندگی و خدمت رسانی که مردم عزیز سوریه از آن بهره مند می شوند خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان است و از دولت جمهوری عربی سوریه در خواست می کند نسبت به شناسایی ربایندگان و آزادی سریع مهندسین فنی ایرانی اقدام جدی و عاجل به عمل آورد.

 

کد مطلب 1489974

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