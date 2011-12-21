حق‌ وکالت 3میلیاردی " آریا"/ وجود پرونده‌ درباره افشاگری های داوود احمدی نژاد

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز چهارشنبه 30 آذر ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

رئیس جمهور اجازه همراهی به من نداد اما کاندیداهای احتمالی را به جایگاه ویژه برد

به گزارش خبرگزاری فارس، نورالله حیدری نماینده مردم اردل در مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور در صحن علنی مجلس گفت: رئیس جمهور در هفته‌های اخیر و در سفر چهارم به استان چهار‌محال با وجود حضور ما برای استقبال از وی در فرودگاه مرکز استان و ادای احترام به او به عنوان میهمان؛ پس از عزیمت به 4 شهرستان حوزه انتخابیه بنده ضمن اینکه همراهی نماینده مجلس با رئیس جمهور را نوعی تبلیغ برای کاندیداتوری دوره مجلس نهم می‌دانست، برخی نامزدهای احتمالی را به جایگاه‌های ویژه می‌برد.

برای نجات اصولگرایان مجبوریم لیست جداگانه بدهیم!

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایدرای در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا، در خصوص آخرین تصمیمات جبهه پایداری، اظهار داشت: برای نجات اصولگرایان مجبوریم که لیست جداگانه بدهیم. وی با تاکید بر اینکه چون نمی‌خواهیم شکست بخوریم مجبوریم که لیست جداگانه بدهیم و راهمان را از جبهه متحد جدا کنیم، تصریح کرد: جبهه متحد اصولگرایان بهتر است با یک لیست کامل حضور پیدا کنند در مجلس تا پیروز شوند. نوروزی با اشاره به اینکه جبهه پایداری در خط مقدم مبارزه با جریان انحرافی بوده است، اذعان داشت: جبهه پایداری اولین سیلی را به گوش طرفداران جریان انحرافی در مجلس زد. وی ادامه داد: جبهه متحد بدون کمک اعضای جبهه پایداری نمی‌تواند پیروز انتخابات شود.

3 میلیارد تومان حق‌الوکاله علی‌الحساب امیر منصور آریا

جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با سایت خبری جهان گفت: وکیل امیر منصور آریا به صورت علی الحساب مبلغ سه میلیارد تومان دریافت کرد تا وکالت پرونده وی را بر عهده بگیرد. وی افزود: از آنجا که این مبلغ به صورت علی الحساب می باشد احتمالا به مبلغ این قرارداد افزوده شود. امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده فساد بانکی ۲۸۰۰ میلیارد تومانی است که پس از برملا شدن این فساد بزرگ در بازداشت به سر می برد.

سایت خبرآنلاین با دستور مسئولین فیلتر شد

جهان نیوز نوشت :سایت خبرآنلاین، به دستور مقامات مسوول صبح امروز فیلتر شده است. پیگیری برای صحت و سقم این خبر حاکی از آن است که سایت خبرآنلاین با شکایت بانک مرکزی در دادگاه محکوم و در نهایت با دستور مسئولین قضائی فیلتر شده است.

تلاش هاشمی برای ابقای جاسبی

سایت خبری رجا با اشاره به رایزنی های آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تغییر نکردن تیم اداره کننده دانشگاه آزاد اسلامی ، نوشت‌: بر اساس اخبار رسیده، هاشمی رفسنجانی و تیم فعلی مدیریت دانشگاه آزاد بیکار ننشسته و در حالی که اکنون سه رأی هیئت مؤسس را با خود دارند، تلاش‌هایی را برای جلب دو رأی دیگر از میان شش عضو دارنده حق رأی آغاز کرده‌اند و در تماس با برخی از این اعضا، از آن‌ها برای حضور در جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت شده است.

پرونده‌هایی درباره افشاگری های داوود احمدی نژاد وجود دارد

حجت الاسلام حسن نوروزی ، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سایت خبری اعتدال ، با اشاره به سخنان داوود احمدی نژاد درباره فعالیتهای نظامی جریان انحرافی گفت: داوود احمدی نژاد از چهره های قدیمی مدافع انقلاب است و رییس بازرسی ریاست جمهوری بودند و از مسائلی مطلع هستند. وی افزود: در کمیسیون اصل 90 درباره موضوع های افشا شده از سوی داوود احمدی نژاد ، کم و بیش پرونده هایی وجود دارد و البته وی هم باید این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند .