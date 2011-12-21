شورای نظامی دست نشانده آمریکاست / مصر در معرض توطئه آمریکایی سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، زنان و جوانان مصری با شرکت در تظاهرات، به اقدام نیروهای امنیتی در کشیدن یک زن بر روی خیابان و کشف حجاب وی به شدت اعتراض کردند.

"بثینه کامل" نامزد احتمالی ریاست جمهوری مصر که در این تظاهرات شرکت کرده بود گفت : ما برای حمایت از فعالان زنی که مورد هتک حرمت قرار گرفته اند در این جا هستیم.

وی افزود: حمله به زنان فعال در تظاهرات سبب نخواهد شد که آنها از فعالیت انقلابی دست بردارند، بلکه این اقدامات عزم آنها را استوار تر می کند.

"ابراهیم مدحت شکری" از دیگر فعالان مصری گفت : شورای نظامی نظامیان اسرائیلی را اجیر کرده است تا دختران جوان مومن را کشف حجاب کنند.

"یسری مجدی ناشطه" دیگر فعال سیاسی بیان کرد: به خدا قسم این اقدام از کشتن جوانان ما بدتر بود، اما سبب رسوایی شورای نظامی شد.

وی افزود: شورای نظامی سعی در توجیه جنایات خود در نشستهای خبری دارد، اما توطئه ای علیه مصر از سوی مبارک، اسرائیل، آمریکا و آل سعود در جریان است که ان شاء الله خداوند آنها را رسوا خواهد کرد.

"کمال بسیونی" که پلاکاردی با عنوان مردم خواستار محاکمه ژنرال(طنطاوی) هستند حمل می کرد نیز اظهار داشت : آمریکا خوب نقش بازی کرد و ما را با شورای نظامی فریب داد و این شورا به حسنی مبارک و فرزندان آن وابسته است.

وی با انتقاد از بی توجهی احزاب اسلامی در این زمینه افزود: انقلابیون از سویی با گلوله های شورای نظامی و سنگهای اوباش و از سوی دیگر با بی توجهی احزاب دینی روبرو هستند.

شایان ذکر است که نیروهای وابسته به شورای نظامی حاکم بر مصر در اقدامی شنیع با کشیدن یک زن مصری بر روی زمین وی را عریان کردند.