صنایع تبدیلی خراسان جنوبی مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یعقوب نژاد در کمیته راهبردی توسعه صادرات خراسان جنوبی اظهارداشت: قوانین بلند مدت و کوتاه مدت کشورها با رویکرد حمایت از صادرات، تولید سرمایه گذاری و حمایت سرمایه ها از پس انداز به سمت تولید است.

وی با اشاره به معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات، افزود: در حال حاضر هیچ صادرکننده ای در بحث مالیات دغدغه ندارد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: در این کمیته باید مزیت های صادراتی استان مطالعه و بررسی و کشور هدف شناسایی شود.

وی به تشکیل کمیته های فرعی توسعه صادرات استان در صورت عدم حضور اعضای اصلی کمیته تأکید کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی نیز ایجاد ارتباط نزدیک بین مسئولان اقتصادی استان به منظور هدفمند کردن فعالیتها به سمت توسعه صادرات استان را از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته در اتاق بازرگانی استان عنوان کرد.

محمدحسین قربانی راد تسریع در شناسایی و رفع مشکلات اجرایی بخش خصوصی در فعالیتهای مربوط به سرمایه گذاری، تولید و بازرگانی با حضور نمایندگان بخش دولتی و خصوصی دراین کمیته رااز دیگر اهداف آن دانست.

وی بااشاره به مزیتهای صادراتی استان در بخش های مختلف بر فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای شتاب به صادرات استان تاکید کرد.

معاون مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز دراین جلسه گفت: باید در راستای معرفی محصولات استراتژیک و معرفی بازارهای ثابت برای حضور فعال صادرکنندگان و تجار مطالعات جامع داشته باشیم و در راستای این مهم تلاش کنیم.

ناصری افزود: برای توسعه صادرات استان باید بخش خصوصی که نماینده آن اتاق بازرگانی است و بخش دولتی حضور فعال داشته باشد.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل کارگروه امور اقتصادی استان ادامه داد: این کارگروه مباحث مربوط به بازرگانی، صنعت و تجارت را پیگیری می کند.

ناصری اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف باید برای برنامه های تعیین شده سقف زمانی داشته باشیم و برای هر برنامه یک خلاصه طرح مشخص شود.

وی بر تعیین موانع و وظایف بخش ها تأکید و تصریح کرد: مشکلات کلی استان مشخص است اما باید بر تشخیص جزئیات اهتمام ورزیم.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی یکی از وظایف اتاق بازرگانی استان را آشنایی مدیران با بازار روز، آسیب شناسی مشکلات و مشاوره برای حل این مشکلات دانست.

ناصری با تأکید بر تولید با هدف صادرات، بیان کرد: ایجاد مراکزی مانند پارک علم و فناوری و مرکز نخبگان برای کمک به بخش خصوصی و مشاوره به صادرکنندگان از اقدامات ارزنده استان است.

وی تأکید کرد: در کمیته راهبردی توسعه صادرات استان باید یک نماینده از جامعه دانشگاهی نیز حضور داشته باشد.