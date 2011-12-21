تلاش برای ثبت آثار ایرانی منطقه در یونسکو به نام کشورمان

به گزارش خبرنگار مهر نشست خبری مشترک اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بوبا کوداوا رئیس مرکز ملی نسخ خطی گرجستان بعدازظهر امروز چهارشنبه 30 آذر در محل سالن کنفرانس کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این برنامه اسحاق صلاحی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که در صورت همکاری کمیته ملی حافظه جهانی ایران برای ثبت آثار فارسی موجود در منطقه، وضعیت کشور منشأ اثر و ثبت نام آن در یونسکو به چه ترتیب خواهد بود، گفت: همکاری ما با کشورهای منطقه برای ثبت آثار مشترک به این شکل است که ما آثار را وارد کشور کرده و آن را در کارگروه‌های ویژه بررسی می‌کنیم.

وی افزود: اگر تشخیص داده شد این اثر شایسته ثبت شدن برنامه حافظه جهانی یونسکو است، ما پرونده آن را به یونسکو ارسال می‌کنیم.

رئیس کتابخانه ملی ایران اشاره کرد: به این ترتیب آن اثر به عنوان یک اثر ایرانی که البته در زمان حال در کشور دیگری موجود است، در یونسکو به ثبت می رسد.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی ایران درباره این نکته که چه تضمینی وجود دارد که اثر به نام کشوری که آن را نگهداری می‌کند، ثبت نشود، گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که این اتفاق نیفتد، ضمن اینکه اگر اثر به ثبت جهانی برسد، تصویر آن در سایت یونسکو قرار خواهد گرفت و همه متوجه می‌شوند که اثر ایرانی است.