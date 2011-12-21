امامان معصوم تجسم عینی و تفسیر قرآن کریم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر چهارشنبه در کنگره ملی امام سجاد در بابلسر با تقدیر از پژوهشگران عرصه سیره پژوهی افزود: در حوزه فرهنگی تبلیغات موضوع معرفی و توجه به معارف اهل بیت به عنوان یادگاران پیامبر(ص) و قرآن از مهمترین امور بوده و توجه اوقاف و قرار دادن محور موضوعات کنگره بر ائمه مظلوم بقیع در راستای معرفی ابعاد شخصیتی آنان اقدامی حائز اهمیت است.



وی ادامه داد: امیدواریم بیداری اسلامی که از برکات انقلاب اسلامی بوده مقدمه ای برای احیا بقاع متبرکه بقیع و مشعلی برای جانهای روشن باشد.



طاهایی گفت: شرح مصائب امام سجاد(ع) مرتبه رضا و خشنودی خداوند را به ما می آموزد که خشنودی خداوند بالاترین مرتبه ایمان است.



وی تصریح کرد: اگر امامان را درست بشناسیم گویی معارف قرآن را پیش روی خود قرار دادیم.



استاندار مازندران افزود: از مظلومیت امام سجاد (ع) همین بس که از زمان تولد تا واقعه عاشورا کمترین توقف در میان تاریخ نگاران می بینیم و این دستبردی است از سوی حاکمان وقت تا ابعاد شخصیتی امام سجاد (ع)مورد توجه مردم قرار نگیرد.

طاهایی گفت: از جمله کوشش های پلید گونه حاکمان جور، واقعه جانسوز کربلا بوده که در نهایت با تلاش های امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) زنده ماند.