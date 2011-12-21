هندوانه در یزد کیلویی 500 تومان/ تخلفات به 124 گزارش شود

ناصر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس طرح نظارت ویژه شب یلدا که هم اکنون در بازارهای یزد در یزد در حال اجراست، قیمت مصوب هندوانه بین هرکیلو 300 تا حداکثر 500 تومان اعلام شد.

وی افزود: مذاکراتی با اتحادیه‌ های صنوف طواف و میدان‌دار، خواربار فروش و شیرینی ‌فروش انجام شده و مقرر شده تا موضوع تامین بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ‌ها در اولویت اقدامات قرار گیرد.

رحیمی افزود: همچنین قرار است به منظور جلوگیری از برخی سودجویی‌ها توسط بازرسان اتحادیه‌ها، سازمان و بازرسان مجامع امور صنفی، بازار تحت کنترل قرار بگیرد و فروشندگان متخلف با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه کنترل قیمت‌ها ویژه شب یلدا عنوان کرد: این طرح همچون سنوات گذشته با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنف تا پایان امروز در سراسر استان یزد به صورت هماهنگ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی افزود: در این طرح، نظارت بر کالاهای پرمصرف این ایام به صورت ویژه انجام خواهد گرفت و این کالاها شامل آجیل و خشکبار، شیرینی، شکلات، میوه و مواد پروتئینی است.

رحیمی اظهار داشت: در این راستا با هماهنگی به عمل آمده در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه، روزانه بازرسان بازرگانی به همراه بازرسان مجامع امور صنفی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده اقلام پرمصرف اقدامات نظارتی به عمل خواهند آورد.

وی تاکید کرد: مردم یزد در صورت مشاهده هرگونه تخلف می ‌توانند موارد را با سامانه 124 در میان بگذارند.