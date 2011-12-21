کمرنگ کردن نقش مساجد هدف استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی اظهار داشت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به عنوان پایگاه علم و ادب باید به روز شود و کتاب های کهنه و فرسوده از کتابخانه های این اماکن جمع آوری شده و کتاب هاب نو، حاوی اطلاعات به روز جایگزین آنها شود.

وی تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد را حاصل تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سایه تدابیر مقام معظم رهبری و در راستای توانمند سازی جوانان و نوجوانان با حول محور قرآن و اهل بیت (ع) و مسجد برای مقابله منطقی با هجوم فرهنگی استکبار است.

شجاعی با اشاره به شعار عدالت و مسجد محوری دولت کنونی و مورد توجه قرار دادن مسایل فرهنگی، افزایش 10 درصدی کانون های فرهنگی هنری در برنامه چهارم و 25 درصدی این کانونها در برنامه پنجم توسعه را یادآور شد و گفت: اوج دلدادگی بین انسان و معبود را می توان در مساجد جستجو کرد.

این مسئول، کانون های فرهنگی و هنری مساجد را بهترین روش جهت راهبری فعالیت های مختلف فرهنگی، هنری، اعتقادی، قرآنی و اجتماعی مساجد عنوان کرد و افزود: در صورت اختصاص سهم مناسب از اعتبارات استانی به این بخش، این کانون ها در سطح استان در برنامه پنجم توسعه از لحاظ کیفی رشد قابل توجهی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید مساجد و کانون های فرهنگی و هنری مساجد را حمایت کنیم، گفت: باید برای حفظ قداست و طهارت مساجد کوشش کنیم چرا که مساجد باید با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند و مردم و جوانان را ارتزاق دینی و فرهنگی کنند.

شجاعی، علل عدم جذب جوانان به مساجد را غفلت جوانان و نوجوانان با آموزه های دینی، تهاجم فرهنگی، تلاش دشمنان برای ترویج ابتذال و بی بندوباری، گسترش مواد مخدر توسط دشمنان در جامعه، عدم تنوع و جذابیت برنامه های مساجد و عدم ارایه برنامه های جوان پسند توسط این مراکز، اختلاف سلیقه در مدیریت مساجد و عدم مسئولیت دهی و رعایت جایگاه جوانان دانست.

وی گفت: اگر در جامعه، فعالیت های دینی و فرهنگی و هنری مساجد نباشد، آموزه های دینی کمرنگ خواهد شد.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص)، مسجد را به عنوان محلی برای حضور و نیایش مسلمانان بنا کرد و همچنین آغاز و اتمام معراج آن بزرگوار نیز از مسجد بود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، هدف دشمنان و استکبار جهانی را کم رنگ کردن نقش مساجد در زندگی افراد جامعه عنوان کرد و افزود: مساجد نباید به محلی برای برگزاری مراسم تعزیه و ختم اموات تبدیل شود بلکه مسجد باید مبدا فعالیت های فرهنگی و هنری، قرآنی و اجتماعی باشد و جایگاه اصلی آن که انجام فعالیت های فرهنگی هنری در کنار فعالیت های عبادی است باید تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد، نقش آنها را در گسترش فعالیت های فرهنگی در مساجد بسیار بالا دانست و افزود: توسعه و افزایش شمار کانون های فرهنگی و هنری در مساجد شهرستان ساری باید در اولویت کاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.

